Arnay-le-Duc : la mairie peine à trouver des surveillants de baignade

Arnay-le-Duc - France

La mairie d'Arnay-le-Duc espère que ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau... A trois semaines de l'ouverture de la baignade elle tente désespérément de recruter deux surveillants de baignade pour juillet-août. Les démarches ont été entamées depuis le mois de mars mais pour l'heure elle n'a reçu aucun CV.

La baignade pourrait être interdite faute de candidats

En l'absence de surveillants la sécurité de la base de loisirs de l'Étang Fouché (seule plage de Côte-d'Or labellisée Pavillon Bleu et l'une des trois seules en Bourgogne-Franche-Comté) ne serait pas assurée et la Préfecture pourrait interdire la baignade redoute la mairie.

Pourquoi ce manque de candidats?

Jean-Jacques Joly, adjoint au maire d'Arnay-le-Duc en charge de l'accueil, du cadre de vie et responsable de la baignade a du mal à comprendre ce manque de candidats. "C'est la première fois depuis 11 ans que je m'occupe du site que je rencontre des difficultés pour avoir des candidatures" confie-t-il un brin dépité.

Jean-Jacques Joly Copier

Jean-Jacques Joly, adjoint au maire d'Arnay-le-Duc © Radio France - Thomas Nougaillon

"Ne pas ouvrir la baignade sur ce site cet été serait dommage"

Des annonces ont été déposées sur des sites spécialisés ainsi que sur les réseaux sociaux et pourtant ces démarches "ne donnent aucun résultat". A trois semaines de l'ouverture de la baignade Jean-Jacques Joly prévient : "on risque de ne pas ouvrir ce site labellisé Pavillon Bleu ce qui serait dommage". Les années précédentes la mairie refusait systématiquement des candidatures. "Je ne comprend pas" explique l'élu alors que traditionnellement ce sont des candidats de toute la France qui se manifestaient.

Faute de candidats la baignade pourrait être interdite cet été dans l'étang © Radio France - Thomas Nougaillon

De bons salaires et l'hébergement offert

Pourtant les salaires sont bons : un peu moins de 1 300 euros net pour un surveillant de baignade, 1 500 à 1 600 net pour un maître-nageur. Et en plus la mairie offre le logement poursuit Jean-Jacques Joly. "Nous assurons l'hébergement avec un appartement en ville et un autre sur le site de la zone de baignade à côté du poste de secours. On y trouve tout ce qu'il faut comme une kitchenette par exemple. Les jeunes ont juste leur salaire net qui tombe et aucune charge."

La mairie offre le logement précise Jean-Jacques Joly Copier

Ces jeux habituellement en libre accès pourraient être fermés cet été © Radio France - Thomas Nougaillon

On recherche 4 surveillants de baignades au total

Au total ce sont 4 surveillants de baignade qui sont recherchés sur le site de l'Étang Fouché, 2 pour la mairie donc, et 2 de plus pour la société "Morvan Loisirs" qui doit exploiter le tout nouvel Aquaparc de la base de loisirs. Elle aussi recherche 2 BNSSA pour assurer la sécurité de ses jeux gonflables. Et elle non plus ne trouve personne.

L'Étang Fouché d'Arnay-le-Duc en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Qui contacter?

Vous êtes détenteurs du BNSSA, diplôme de surveillant de baignade et vous pourriez aller travailler à Arnay-le-Duc cet été du 30 juin au 25 août? Contactez la mairie d'Arnay-le-Duc soit par téléphone : 03.80.90.03.44 soit par mail : mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr