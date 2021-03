Selon le palmarès des centres villes dynamiques établi par la société Mytraffic et Villes de de France, l'association d'élus fédérant les villes moyennes, Arras est la 4ème ville moyenne de France la plus dynamique, la 1ère des Hauts-de-France. Valenciennes est 5ème, Lens 8ème.

Arras : 4ème centre-ville le plus dynamique de France

Arras se classe 1ère ville la plus dynamique des Hauts-de-France dans la classement établi par Mytraffic et Villes de France

La ville d'Arras arrive à la 4ème place du palmarès des centres villes dynamiques publié ce lundi par Villes de France, l'association d'élus fédérant les villes moyennes (de moins de 100.000 habitants), et Mytraffic, société française qui étudie les déplacements piétons. Arras se classe même 1ère ville des Hauts-de-France. Le classement recense les 30 villes moyennes françaises avec la plus forte fréquentation depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Selon le palmarès, la cité atrébate a préservé 76% de son flux par rapport à la période d'avant la crise, avec 1,75 million de passages mensuels moyens. Les trois villes qui se classent en tête du podium sont Villefranche-sur-Saône, Chambéry et Pau.

Valenciennes 5ème du palmarès, Lens 8ème

Mais la région n'est pas en reste avec deux autres villes qui trouve leur place dans ce palmarès: Valenciennes est 5ème, juste derrière Arras, avec 1,75 millions de passages mensuels moyens dans le centre ville depuis mars 2020 pour une population de 43.000 habitants. La ville a préservé 70% de son flux par rapport à la période pré-covid. Et puis la ville de Lens elle occupe la huitième place du palmarès, avec 1,65 millions de passages mensuels moyens depuis mars 2020, la ville ayant préservé 78% de son flux par rapport à la période d'avant-crise sanitaire.

Mytraffic, société française spécialiste des déplacements piétons, a étudié pour produire ce classement les données de géolocalisation des applications mobiles, récoltées par les applications lorsque l'utilisateur a donné son accord. L'entreprise a comptabilisé les passages dans plus de 180 zones de centres-villes de villes moyennes en France métropolitaine.