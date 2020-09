Arras: le port du masque est désormais obligatoire dans le périmètre des établissements scolaires et publics

Déjà obligatoire dans l'hyper-centre et notamment sur les places et dans les rues piétonnes, le masque est désormais de mise autour des établissements scolaires arrageois et dans le périmètre de tous les bâtiments publics.