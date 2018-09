Les Restos du cœur lancent un appel aux dons pour leur entrepôt de Dainville, près d'Arras. Ils ont besoin de matériel pour la logistique, et notamment de Rolls, des grands caddies montés sur roulette. Et pour cela, ils en appellent aux entreprises.

Arras, France

Depuis l'incendie de 2014 qui a ravagé le site des Restos de Vendin-le-Vieil, près de Lens, toutes les réserves ont été transférées sur l'entrepôt de Dainville, près d'Arras. Il a fallu quasiment doubler les capacités de réserves pour ce centre qui alimente 82 centres de distribution de l'Arrageois, du Ternois et désormais aussi du bassin minier. A cela s'ajoute une forte hausse du nombre de repas distribués l'an dernier: 2 millions de repas à 20.000 personnes.

Pour faire face à cette hausse d'activité, l'entrepôt de Dainville a donc besoin de matériel, et donc d'une centaine de ces fameux Rolls, sortes de grands chariots grillagés et montés sur roulettes. Ils permettent de mieux organiser le chargement des camions et ensuite la livraison des denrées dans les centres de distribution.

Nous sommes preneurs de Rolls qui ont déjà servi"

Les Restos du cœur lancent un appel plut particulièrement en direction des entreprises de la région qui utilisent des chariots de ce type. Philippe Brassard, responsable de l'entrepôt s'en explique: " Nous sommes preneurs de Rolls qui ont déjà servis. Nous avons les moyens de les réparer. Il est fréquent, quand on circule dans des zones industrielles, de voir des Rolls en attente d'être jetés". Pour le moment, les Restos du Cœur n'ont réussi à en récupérer qu'une dizaine.

Pour contacter l'entrepôt des Restos à Dainville: 0972313879 et philippe.brassard@restosducoeur.org