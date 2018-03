Arraye-et-Han, France

Plus d'une trentaine de personnes se sont rassemblées ce mardi à la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) d'Arraye-et-Han pour rendre hommage à Yvette Weisbecker, figure nancéienne rescapée de la rafle des Juifs de Nancy en 1942. Elle est décédée le 12 mars à l'âge de 98 ans. Un recueillement à la résonance particulière, moins d'une semaine après le meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll, une octogénaire de confession juive à Paris.

Une vie auprès des enfants

En 1940 Yvette Weisbecker, née de parents juifs russes et polonais, sort de l'Ecole normale supérieure. Elle est contrainte de fuir en zone libre. Sa mère sera raflée à Nancy puis mourra déportée à Auschwitz. En 1947, revenue en Meurthe-et-Moselle, elle ouvre en tant qu'enseignante une maison d'accueil pour jeunes femmes en difficulté au château d'Han-sur-Seille aujourd'hui devenue la MECS. Un travail auprès des jeunes qu'Yvette Weisbecker n'a cessé d'exercer toute sa vie. "Elle donnait des conférences dans les écoles, les lycées pour témoigner explique Viviane Regniez, l'une de ses amies. Yvette était effarée que toute cette partie de sa jeunesse qui lui a servi de base, d'histoire dramatique, puisse se reproduire dans le contexte auquel on est actuellement et qu'on ait cette facilité d'oubli comme si on n'avait jamais vécu les choses."

"Poursuivre l'oeuvre d'Yvette"

Un hommage particulier intervenant moins d'une semaine après le meurtre à Paris de Mireille Knoll, une octogénaire de confession juive. "Les juifs sont souvent pris pour cible par des jeunes qui ne connaissent rien, raconte Danielle Morali, chercheuse à l'Université de Lorraine spécialisée dans la culture juive en Europe. Des jeunes à qui on a juste appris des réflexes de discrimination, de rejet, pour ne pas dire des réflexes de haine. C'est en ce sens-là qu'il faut poursuivre l'oeuvre d'Yvette, parce qu'elle savait que l'école est un rouage très important de la société."

"Oui l'antisémitisme reste malheureusement encore vivant en France" - Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle Copier

Yvette Weisbecker a écrit deux livres retraçant sa vie. En 2016 elle avait été élevée au rang de commandeur des palmes académiques.