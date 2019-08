VIDÉO - Pesticides : Macron "soutient" le maire de Langouët, enfin presque...

C'est un soutien de poids. Dans une interview donnée à Konbini, le Président de la République a assuré soutenir "dans ses intentions" le maire de Langouët dans son combat contre les pesticides à proximité des habitations. "J'avais des convictions, j'ai changé d'ailleurs ces derniers mois, très profondément", a martelé le chef de l'Etat, interrogé à l'Elysée juste avant le début samedi du G7 à Biarritz.

Emmanuel Macron interpellé par Daniel Cueff

Durant l'interview, le chef de l'Etat a été interpellé, via une vidéo enregistrée, par le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) qui a pris, le 18 mai, un arrêté interdisant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à moins de 150 mètres des habitations. "Madame la préfète de la République vient de saisir le tribunal administratif pour suspendre cet arrêté, trouvez-vous cela normal", lui a ainsi demandé Daniel Cueff, qui a comparu ce jeudi pour défendre sa décision.

(Vidéo à visionner à partir de 3'19)

Le chef de l'État veut "mobiliser pour changer la loi"

"Il y a des lois, elle (la préfète) doit les faire respecter, donc je serai toujours derrière les préfets qui font respecter les lois", a d'abord plaidé Emmanuel Macron, en estimant que "la solution n'est pas de prendre un arrêté qui n'est pas conforme à la loi" mais plutôt "de mobiliser pour changer la loi".

"Mr le maire a raison sur ses motivations (...) je le soutiens dans ses intentions." - Emmanuel Macron

En ce sens, le chef de l'Etat a souhaité "aller vers un encadrement des zones d'épandage de pesticides", en pointant "les conséquences sur la santé publique". "Donc Monsieur le maire, il a raison sur ses motivations", a déclaré Emmanuel Macron, alors que la décision du tribunal administratif de Rennes est attendue la semaine prochaine et que la justice est saisie à Rouen pour un cas similaire d'arrêté municipal dans l'Eure.

"Je le soutiens dans ses intentions", a-t-il insisté. "Mais je ne peux pas être d'accord quand on ne respecte pas la loi, c'est normal, et ça on va le changer vite", a-t-il poursuivi, en évoquant la nécessité "d'avoir aussi des discussions avec les agriculteurs, les producteurs pour que ça leur permette de fonctionner, parce que tout ça a un coût pour eux".