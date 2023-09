Arrêté ministériel et préfectoral, messages des clubs : inquiétudes avant le derby AC Ajaccio-Sporting

L'AC Ajaccio reçoit le Sporting club de Bastia ce lundi 2 octobre pour le compte de la 9ème journée de Ligue 2. Un derby aller qui inquiète les autorités. Après 4 réunions préparatoires entre la préfecture, les forces de l'ordre, les deux clubs et la ligue de football, deux arrêtés ont été pris pour encadrer la rencontre.

Dans un communiqué publié le 29 septembre, la préfecture de Corse du Sud détaille son arrêté, interdisant "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du SCB ou se comportant comme tel" d'accéder au stade François Coty et de circuler ou stationner aux alentours. "La possession, le transport et l’utilisation de tous pétards ou fumigène, et tout objet pouvant être utilisé comme projectile", est également interdite.

Interdiction de déplacement

L'arrêté ministériel , lui, interdit "le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Sporting Club de Bastia ou se comportant comme tel [...] entre les communes de Haute-Corse, d'une part, et la commune d'Ajaccio, d'autre part. Le lundi 2 octobre 2023 de zéro heure à minuit".

Pour ce faire, de nombreuses opérations de contrôles sont prévues sur les routes, précise Michel Tournaire, sous-préfet, coordonnateur pour la Sécurité en Corse. Seront vérifiés, la présence de maillot, d'écharpe ou tout autre signe distinctif, mais aussi de fumigène, de boules de pétanque, ou encore d'objets tranchants. "Les contrôles pourront mener à des verbalisations, des relevés d'identité et l'injonction de faire demi-tour", ajoute-t-il.

Quelle efficacité ?

Le 21 août dernier, la réception par l'ACA des Girondins de Bordeaux avait donné lieu à l'intrusion de supporters girondins, pourtant interdits de stade. "C'est un peu différent", rétorque Michel Tournaire, qui souligne que la soirée n'était encadrée que par un seul arrêté.

"On est dans une rencontre sportive et un pays où les libertés publiques et de déplacement sont garanties", poursuit le sous-préfet, admettant la complexité "d'identifier dans le cadre de l'ensemble des déplacements du quotidien les supporters de telle ou telle équipe".