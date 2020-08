Arrêté sur le port du masque obligatoire, y compris pour les cyclistes : audience ce mercredi à Orléans

Après la requête déposée par deux citoyens orléanais qui contestent l'obligation faite aux cyclistes et aux coureurs à pied de porter le masque dans toute la métropole d'Orléans, une audience se déroulera devant le tribunal administratif ce mercredi 2 septembre.

C'est ce mercredi 2 septembre à 14h30 que se déroulera l'audience devant le tribunal administratif d'Orléans après la requête déposée par deux habitants d'Orléans, demandant la suspension de l'arrêté préfectoral sur le port du masque obligatoire dans toute la métropole orléanaise.

Un avocat et un ancien avocat orléanais ont en effet déposé un référé-liberté, car ils estiment que les cyclistes et joggeurs devraient être exemptés du port du masque, comme c'est le cas à Paris, Lille ou encore à Tours (comme l'a indiqué ce lundi matin sur France Bleu Touraine la préfère d'indre-et-Loire).

Le préfet s'explique

Interrogé ce week-end par France Bleu Orléans, le préfet du Loiret, Pierre Pouessel, a indiqué qu'aucune exception sur le port du masque pour les cyclistes et joggeurs n'était pour le moment envisagée. "Si on commence à émettre une exception pour les cyclistes, les personnes à trottinette vont aussi en demander une etc. Nous avons préféré prendre un arrêté simple pour ne pas créer la confusion."