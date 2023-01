Arrêter de boire de l'alcool pendant un mois, une pause qui "a un intérêt pour tous" en Mayenne

Seriez-vous prêt à ne pas boire d'alcool pendant un mois ? Le Dry January est un défi venant d'Angleterre qui consiste à ne pas consommer un seul verre de bière, de vin, de cidre ou de vodka en janvier. Il ne s'adresse pas qu'à ceux qui souffrent d'addiction mais vise tous ceux qui consomment régulièrement de l'alcool. L'enjeu, c'est de déclencher une prise de conscience sur son niveau de consommation.

Pour démarrer l'année, le Dry January est donc une pause bienvenue selon Louise Gautier, chargée de prévention et de formation à l'association Addiction France à Laval. "Ça permet de réfléchir juste, tiens, où j'en suis dans mes consommations, où est-ce que j'ai envie d'aller.

Reconscientiser certains verres aussi qu'on prend parfois un peu par automatisme, je vais au bar, je prends une bière alors que peut-être en fait on en n'a pas spécialement envie. Ça permet d'avoir des petits moments où on questionne ces choses-là qu'on n'avait plus forcément en tête."

Il y a également des avantages à ne pas boire d'alcool pendant un mois. "Forcément, il y a des bénéfices sur le porte monnaie, mais aussi sur la question de la santé : perte de poids, réduction des risques au niveau cardio vasculaire qui sont liés à la question de la consommation d'alcool."

Un défi qui peut être réalisé à plusieurs

Près de neuf Français majeurs sur dix consomment de l'alcool au moins une fois par an. Tout le monde ou presque peut donc participer au Dry January. "Ce que je trouve sympa, comme le mois sans tabac, c'est de le faire en collectif ou de le faire entre amis, ce n'est pas du tout réservé à ceux qui consomment beaucoup, explique Coline Motta, également chargée de prévention et de formation à l'association Addiction France. C'est pour tout le monde finalement et ça a de l'intérêt d'être discuté pour toutes les consommations."

Le Dry January reste tout de fois moins connu que le mois sans tabac en novembre. L'État n'apporte pas de fonds pour le moment pour faire de grosses campagnes de communication.

La consommation de cocktails sans alcool "explose" en janvier

Dans le centre-ville de Laval, le bar la Nef est spécialisé dans les cocktails. Un quart de la clientèle de Mathilde Boissinot plébiscite les mélanges sans alcool. Ses cocktails sans vodka, rhum, tequila ou gin vont mieux se vendre ce mois-ci que d'habitude.

Mathilde Boissinot, gérante de La Nef à Laval, bar spécialisé dans les cocktails © Radio France - Marcellin Robine

"Ça répond à une clientèle qui est à la recherche d'expériences ou pour se faire juste simplement plaisir mais sans avoir de l'alcool. Par rapport à la saison actuelle, on peut partir sur des notes un peu plus d'agrumes ou des choses un peu plus épicées, cannelle, clou de girofle. J'aime beaucoup travailler le gingembre, ça vient tout de suite pepser le cocktail."