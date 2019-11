Arrêter de fumer grâce à l'hypnose

Bordeaux, France

Un mégot contamine 500 litres d'eau, imaginez les dégâts sur votre organisme, cigarette après cigarette. Le mois de novembre est synonyme de prise de décision pour arrêter l'addiction à la cigarette. Pour vous motiver il est annoncé qu'un mois sans fumer, c'est cinq fois plus de chances d'arrêter. Pendant cette période, les fumeurs bénéficient de l'aide de tabac-info-service. Les méthodes pour arrêter de fumer sont nombreuses, parmi elles, l'hypnose. Priscilla Lowe est Hypnothérapeute à Bordeaux, elle reçoit tous types de personnalités dans son cabinet, pour des demandes classiques ou originales, les addictions sont les plus courantes. Priscilla Lowe confirme que l'hypnothérapie est tout à fait efficace et pour tous les individus, c'est une question de dialogue et de fréquences de séances pour affiner le résultat selon le degrés d'addiction de la personne, et sa motivation à arrêter la cigarette.

Priscilla Lowe Hypnothérapeute à Bordeaux explique un point essentiel de sa méthode, cette méthode s'applique pour toutes les thématiques et à toutes les personnes Copier