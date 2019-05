"Arrêtez de nous saigner" : plus de 1 000 personnes se mobilisent à Cherbourg contre la réforme du service public

Entre 1.000 et 1.500 manifestants se sont mobilisés ce jeudi 9 mai au matin à Cherbourg. Ils répondaient à l'appel de 10 syndicats. Une première.

Cherbourg, France

Les salariés de la fonction publique sont dans les rues de toute la France ce jeudi 9 mai pour dénoncer la réforme de la fonction publique voulue par le gouvernement. Un projet qui arrive à l'Assemblée Nationale lundi 13 mai et dans lequel, le statut de fonctionnaire serait menacé et avec lui le service public selon les manifestants. Les syndicats dénoncent une restructuration alignée sur les règles du secteur privé.

Dans la Manche, deux rassemblements avaient lieu à Saint-Lô et à Cherbourg où les manifestants sont partis pour la première fois du centre hospitalier Louis Pasteur.

Des dizaines d’agents de la fonction publique se mobilisent ce matin à Cherbourg devant le centre hospitalier Louis Pasteur pour s’opposer à la réforme du service public. #Cherbourgpic.twitter.com/3e1r3XlnGr — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) May 9, 2019

Le rassemblement à l'appel de dix syndicats a rassemblé entre 1.000 et 1.500 personnes selon la police. Les manifestants sont passés devant des lieux symboliques comme le collège Charcot, dont une classe est menacée de fermeture, ou encore la mairie de Cherbourg.

Entre 1.000 et 1.500 personnes, selon la police, défilent dans Cherbourg répondant à l’appel de dix syndicats. Ils se dirigent vers la sous préfecture. pic.twitter.com/AGiUeAoeVd — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) May 9, 2019

Beaucoup de retraités sont dans le cortège. "Emmanuel Macron nous balade", lance l'un d'entre eux très remonté contre le Président et sa décision d'augmenter la CSG. "Il nous vole" complète son voisin.

Près d'eux, des enseignants eux aussi très en colère. "Si l'on embauche plus de contractuels, la qualité de l'enseignement sera moins bonne et les enfants risquent de ne plus avoir de professeur du jour au lendemain", explique un enseignant.

Le personnel hospitalier était mobilisé à Cherbourg ce jeudi 9 mai © Radio France - Manon Derdevet

De nombreux employés de l’hôpital étaient également mobilisés. Pour eux, la santé de patient est mise en danger par les suppressions de postes et la réduction du nombre de places. "Arrêtez de nous saigner" scandaient-ils en coeur.

De nombreux infirmiers et aides soignants étaient dans le cortège © Radio France - Manon Derdevet

Le gouvernement souhaite faire adopter cette réformer avant l'été pour une application au 1 er janvier 2020.