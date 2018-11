Arrêts maladie : près d'un Français sur quatre travaille en étant malade

Selon une étude de Malakoff Médéric publiée ce mercredi, 23% des arrêts maladies prescrits n'ont pas été respectés. Soit le salarié reprend avant, soit il ne s'arrête pas du tout. Un chiffre en hausse de 4% en un an.

30% des salariés de l’hôtellerie-restauration ne prennent pas leur arrêt de travail

La majorité de ceux qui ne prennent pas leurs arrêts maladie travaillent dans l’hôtellerie et la restauration. Dans ce secteur, 30% des arrêts ne sont pas respectés malgré la prescription du médecin. C'est la même chose chez les commerçants et les patrons. Ils hésitent car un arrêt de travail affecte forcement le fonctionnement de leur entreprise. Près de 50% d'entre eux n'appliquent pas la consigne du médecin et ils ont tendance à le regretter : 24% estime que cela a rallongé la durée de leur maladie et a provoqué une rechute.

La durée moyenne des arrêts longs, ceux de plus de 30 jours, a augmenté de 10% entre 2012 et 2016

Alors qu’un Français sur quatre travaille en étant malade, les arrêts de travail sont toujours plus nombreux, plus longs et coûtent cher. Signe que la santé se dégrade chez les salariés, particulièrement dans le privé. Les arrêts maladies ont coûté 10,3 milliards d'euros en 2017. Cette étude est rendue publique au moment où l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, réunit de nouveau, ce mercredi et demain jeudi, les partenaires sociaux. L'objectif est d'enrayer la hausse des arrêts maladie longue durée car la facture des arrêts de travail augmente de 4% par an.