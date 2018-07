A Monaco, le premier des 18 énormes blocs de béton qui constitueront la base de l'extension sur la mer est arrivé depuis Marseille. Une livraison qui constitue le coup d'envoi du chantier pharaonique en principauté. Découvrez-le en images et en vidéo.

Nice, France

Cela fait près de cinq ans que vous en entendez parler : ça y 'est, la première pierre de l'extension de Monaco sur la mer vient d'être posée, ou plutôt le premier caisson. Car ce sont ces gros blocs de bétons d'une hauteur équivalente à un immeuble de 10 étages qui vont constituer le socle du futur quartier de 6 hectares.

Le premier caisson béni par l'archevêque

18 caissons au total aux mesures impressionnantes : une base de 30 mètres sur 40 mètres, une hauteur de 26 mètres et un poids de 10 000 tonnes. Chacun de ces blocs est fabriqué à Marseille et acheminé séparément sur l'eau, via un bateau-remorque, au large de la principauté.

Pour l'instant 13 ont déjà été construits et le premier a donc été livré cette semaine avec une inauguration en grande pompe par le prince Albert II et une bénédiction par l'archevêque de Monaco. Les 17 autres caissons seront livrés au rythme de deux par mois, pour une livraison finale en juin 2019.

Le premier caisson de protection du nouveau quartier monégasque. - Thierry Apparu

Imbriqués comme des légos géants, les 18 caissons constitueront une ceinture autour du littoral actuel. Cette ceinture formera de fait une sorte de lac que les constructeurs videront ensuite de son eau pour y ajouter du sable et reconstituer ainsi la terre. La construction du nouveau quartier pourra donc commencer réellement au cours du 2e semestre 2020.

Pour rappel, le chantier d'un montant de 2 milliards d'euros minimum sera livré définitivement en 2025. Le quartier de 6 hectares (soit 3% de la surface actuelle de Monaco) prévoit : des immeubles locatifs, des villas, des piscines, un nouveau port de plaisance, des jardins, des bureaux.