Arrivée de 200 personnes de la communauté des gens du voyage à Nuits-Saint-Georges

Les arrivées de gens du voyage sont habituelles en cette période de l'année. Ils ont ainsi investi le terrain de rugby de Nuits-St-Georges ce samedi après-midi. Deux cents personnes pour une quarantaine de caravanes qui resteront quinze jours.

"Ils ne sont pas malvenus."

"Ils ne sont pas les malvenus" explique le maire divers droite de la commune, Alain Cartron. Reste que le lieu n'est pas dédié à ce type d'installation, d'ailleurs il n'en existe pas sur Nuits-Saint-Georges. Alors pour avoir accès à l'eau et à l'électricité, les gens du voyage ont recours au système D, ce qui suscite quelques inquiétudes.

Branchement sur les bornes à incendie

" Ce qui nous gène un peu c'est qu'ils se branchent eux-mêmes sur les conduites d'eau. Ils vont se mettre sur les bornes à incendie. Avec le peu d'eau qu'on a dans les nappes phréatiques, ce n'est peut-être pas le moment de pomper dans les nappes et de risquer de ne pas avoir assez de pression dans les bornes à incendie", s'inquiète Alain Cartron.

"L'an dernier, tout s'est bien passé"

Alors la gendarmerie a demandé que les caravanes ne soient pas lavées puisque le territoire est en alerte rouge pour la sécheresse. Message reçu assure Ruben, un des hommes du campement : "On va respecter les consignes des gendarmes. On était là l'an dernier, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de dégradation, pas de plainte, rien de cassé. on est peut-être mal vu par certains, mais on essaye que tout se passe bien." Le maire a prévu de leur rendre visite lundi.