Arrivée de la fibre dans le pays de Quimper : "il y a des coupures, on est un peu déçu"

Finistère, France

À Quimper et ses alentours, la fibre optique fait son arrivée dans les foyer, promettant une connexion internet assurée et bien plus rapide. Mais en réalité, des clients déplorent des coupures régulières, des déconnexions ou un débit ralenti.

On nous a dit : ça va vous changer la vie, mais ça ne nous l'a pas changée beaucoup."

Daniel et sa femme, quimperois, attendaient la fibre avec impatience, mais au final : "on est un peu déçu. Il y a des coupures, et parfois mon épouse est obligée de retourner au travail parce que _la fibre ne débite pas assez_" explique Daniel. "On nous a dit ça va vous changer la vie, ça ne nous l'a pas changée beaucoup" conclu l'habitant.

Michel, qui habite à Pluguffan est confronté aux mêmes problèmes, avec internet qui coupe en permanence. "On a quand même une facture de 50 euros tous les mois, et internet ne fonctionne plus bien."

Peut-être un problème lors de la pose de la fibre

L'Association française des utilisateurs de télécommunications précise que ces coupures peuvent-être liées à une mauvaise pose de la fibre optique. Orange, l'opérateur de Daniel et Michel, confirme de son côté qu'il peut y a voir des soucis au moment de l'installation. Un technicien peut alors se déplacer pour faire des vérifications.