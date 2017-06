Arrivée de la LGV Bordeaux-Paris : 30 % de passagers en moins sur la ligne aérienne Bordeaux-Orly

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac se prépare depuis de longs mois à la concurrence du rail et la mise en place de la LGV. La compagnie HOP (Air France) s'apprête à réduire la voilure passant de 14 à 10 liaisons quotidienne avec Orly.

Lundi prochain le centre de Paris ne sera plus qu'à deux heures de train de la gare Saint-Jean. Une nouvelle donnée qui va bouleverser les habitudes des voyageurs et réduire fortement les parts de marché des compagnies aériennes au profit de la SNCF. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac a eu le temps de préparer sa riposte mais ses dirigeants reconnaissent qu'il font forcément perdre une partie de leur clientèle.

Nous allons sans doute perdre 30 % d'activité sur la liaison Paris-Orly. Mais nous restons compétitifs auprès de la clientèle d'affaire qui se déplace vers le sud et l'ouest de la région parisienne. — Pascal Personne, directeur de l'aéroport Bordeaux-Mérignac

En ce qui concerne les liaisons vers l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et les correspondances internationales Pascal Personne est persuadé que l'avion reste plus compétitif en temps de trajet : "La SNCF veut prendre 100 % du trafic aérien ! Ca me paraît très volontariste mais déraisonnable."