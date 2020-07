Arrivée des vacanciers dans les campings : "Ça fait du bien de pouvoir décompresser après le confinement"

Les premiers vacanciers de l'été sont arrivés ce week-end en Drôme et en Ardèche. Au Gervanne Camping, un quatre étoiles à Mirabel-et-Blacons, près de 70% des mobil-homes et des emplacements de caravanes ou de tentes ont été réservés.

Ça y est, c'est enfin les vacances ! Les premiers vacanciers ont posé leurs valises en Drôme et en Ardèche ce week-end et ont commencé à en profiter. Il faut dire que tout le monde en avait besoin, les clients comme les professionnels du tourisme.

"Virus ou pas virus, il faut continuer à vivre"

Au Gervanne Camping de Mirabel-et-Blacons, Nathalie et sa famille arrivent du Nord de la France pour trois semaines de vacances. "Ça fait du bien de pouvoir décompresser, surtout après la crise sanitaire et le confinement", confie la mère de famille, qui retrouve le calme et les cigales.

La famille Neuvac vient depuis des années dans ce camping. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"Nous, on vient depuis 17 ans pour ça justement", poursuit Nadine, installée un peu plus loin. Et pas question pour cette Grenobloise de faire une croix sur ses vacances. "Je n'ai pas psychoté plus que ça, virus ou pas virus de toute façon il faut continuer à vivre et à faire vivre les autres comme les gérants de camping par exemple, ils ont beaucoup souffert avec le confinement."

En effet, les deux premiers mois de la saison sont perdus. Catherine Gontard, la patronne, n'a pu ouvrir que le 11 juin dernier. Mais elle reste optimiste. "C'est la course, mais enfin ! On est très content de pouvoir revenir sur notre cœur de métier qui est d'accueillir les clients."

Catherine Gontard dirige ce camping familial avec son frère. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Protocole sanitaire et gestes barrières

Le protocole sanitaire a été mis en place : gel hydroalcoolique un peu partout, désinfection des espaces de jeux une fois par jour, masque à l'intérieur des espaces communs quand la distanciation sociale n'est pas possible. "On rappelle aussi vraiment les gestes barrières, même si certains auraient déjà un peu tendance à les oublier", explique la gérante. "C'est pour que tout le monde se sente en sécurité."

"Chacun doit prendre ses responsabilités et faire preuve de civisme", résume Ghislaine, installée dans son transat un livre à la main. Pour le moment, le camping est rempli à près de 70%. Les gérants comptent aussi sur les courts séjours et la clientèle locale pour faire le plein cet été.