Arrivée du froid en Seine-Maritime : ouverture de places supplémentaires en hébergement d'urgence

La préfecture de seine-maritime déclenche l'alerte de niveau "temps froid" du plan hivernal en raison des températures basses annoncées pour les prochains jours.

Des places d'hébergement supplémentaires sont ouvertes dès ce lundi 4 janvier au soir et au moins jusqu'au jeudi 7 janvier au matin.

A Rouen, le gymnase Graindor et le foyer collette Yver sont ouverts la nuit.

Au Havre, ouverture de la fondation de l'armée du salut et de l'association femmes et familles et difficulté.