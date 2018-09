Arsène Wenger sera présent dimanche 23 septembre à Velaine-en-Haye, près de Nancy, à l'occasion d'un week-end hommage à Aldo Platini, père de Michel. L'ancien entraîneur de Nancy et Arsenal fait partie de la sélection du Variété Club de France qui disputera un match de gala.

Arsène Wenger va chausser les crampons ce week-end à Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle). L'ancien coach de l'AS Nancy Lorraine, de l'AS Monaco et d'Arsenal fait partie de l'effectif du Variété Club de France qui affrontera une sélection de Velaine dimanche 23 septembre à 15 heures dans le stade qui portera désormais le nom d'Aldo Platini, décédé en décembre dernier et qui a vécu dans la commune.

Le club de football de Velaine, l'ASVH, veut rendre hommage au père de Michel Platini, en organisant un week-end à l'image d'Aldo, à savoir "humilité, gentillesse, altruisme", indiquent les organisateurs. Une fête du football dont une partie des recettes sera reversée à deux associations d'aide aux enfants malades.

Des anciens joueurs de l'ASNL également présents

Michel Platini et son fils, Laurent, seront présents. Tout comme les anciens de l'AS Nancy Lorraine Bernard Zénier, Paco Rubio, Jean-Michel Moutier et Eric Martin. Le Variété Club annonce aussi ce jeudi la venue de l'ancien président du Racing Club de Strasbourg Marc Keller, de l'ancien international Eric Pécout, de l'ancien joueur du Havre Jean-Michel Lesage et de Youssouf Hadji, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'ASNL.