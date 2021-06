Arte Flamenco : pour la 32e édition le festival investit les arènes du Plumaçon

Du 29 juin au 3 juillet, Arte Flamenco prend ses quartiers aux Plumaçon, à Mont-de-Marsan. Les artistes quittent l'espace Mitterrand et le marché couvert de la place Saint-Roch, pour tous se rassembler aux Arènes du Plumaçon. Le show débutera à 18 h 30 avec le spectacle Bodega qui sera gratuit, puis à 21h30 le Flamenco investira les Arènes, aménagées spécialement pour accueillir la scène et 980 spectateurs.

Pas de pass sanitaire

Les organisateurs ont choisi de ne pas imposer le pass sanitaire. Le public sera donc obligatoirement réduit à moins de 1000 personnes. De fait, les spectacles Bodega ne rassembleront pas plus de 200 personnes assises et le show en arène se jouera devant 980 maximum. Les stages et masterclass seront aussi limitées, en nombre et en participation : 20 élèves en stage et 15 en master class. Toute la programmation est à retrouver sur le site du festival.

Pour cette édition singulière, le festival a renoncé à son village. Il sera remplacé par des bénévoles qui pourront vous informer tout au long de votre journée. Est également supprimé, le point de restauration propre au festival. Les organisateurs vous incitent à vous rendre entre deux spectacles, ou à la sortie d'une masterclass sur le flamenco puro.

Un seul point de vente physique

La billetterie en ligne est d'ors et déjà ouverte et le restera jusqu'à ce qu'il n'y est plus de billets disponibles. Un seul point de vente physique sera maintenu pour l'édition 32° : vous pourrez acheter votre billet à l'office de Tourisme de Mont-de-Marsan.