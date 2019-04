Le petit Arthur à l'affiche d'un film sur les enfants qui changent le monde

Depuis 3 ans Arthur peint des toiles qu'il revend ensuite lors d'expositions ou via des commandes sur internet pour acheter de la nourriture ou des vêtements aux SDF de Cambrai.

Il a déjà réalisé près de 300 toiles qui se vendent maintenant aux 4 coins de la France et même à l'étranger car sa page facebook L'Aventure d'Arthur. D' toiles pour les pauvres réunit déjà près de 9000 abonnés qui lui envoient régulièrement des messages de soutien ou des dons.

Et Arthur ne se contente pas de distribuer ses vivres et habits, il prend du temps avec les SDF, il discute pendant une demie-heure, voir une heure avec les sans abris.

C'est cette histoire qui a touché Gilles de Maistre, le réalisateur de Mia et le lion Blanc qui a parcouru le monde pour raconter la misère, la détresse des enfants a décidé cette fois de parler d'enfants qui se battent au quotidien pour améliorer leur quotidien, lutter contre les injustices ou aider leurs prochains.

Après un an d'enquête, pour Demain est à nous il a choisi 9 enfants de toute la planète de l'Inde à la Bolivie en passant par la France et précisément Cambrai, car il a été touché par l'histoire d'Arthur.

C'est vraiment le processus qu'il a mis en place, qui est vraiment extraordinaire et je pense qui est unique au monde d'avoir eu l'idée de créer quelque chose par lui-même, de peindre et de vendre ses toiles pour aider les sans-abris, une idée qui ne peut naître que dans un cerveau d'enfants, d'un enfant génial , et je trouvais que ça méritait de faire le tour du monde