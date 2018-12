"Arti", la nouvelle boule de Noël du Centre international d’art verrier de Meisenthal se vend comme des petits pains

Meisenthal, France

Le Centre international d’art verrier de Meisenthal, dans le Pays de Bitche, a du mal à réalimenter les marchés de Noël de la région en boules "Arti" en ce moment. La 17ème boule de Meisenthal, imaginée par la designer mosellane Nathalie Nierengarten, est victime de son succès. En moyenne, le Centre international d’art verrier vend 50 000 boules de Noël contemporaines par an. En vente depuis le 10 novembre, la barre des 20 000 boules de Noël "Arti" vendues a été franchie.

Le Centre international d'art verrier fabrique et vend "Arti" en flux tendu

Le Centre international d’art verrier de Meisenthal ne désempli pas en cette période de fin d’année. Après avoir assisté à la démonstration des souffleurs de verre, les visiteurs sont nombreux à passer par la boutique. "Arti", la boule en forme d’artichaut, est le produit phare. "On dirait une fleur. Je l’aime beaucoup. Le verre, la matière première, c’est de l’authentique, c’est magique", dit Marie-Antoinette, une cliente originaire de Creutzwald qui vient d’acheter "Arti" pour compléter sa collection.

"Sur le sapin ça ne donne pas le même effet que les boules en plastique. La réflexion de la lumière sur les boules en verre c’est magnifique et puis "Arti", la petite dernière, est vraiment très belle", rajoute Carole, une autre cliente venue de Montpellier. Elle aussi repart avec "Arti" dans ses valises.

Trois minutes de fabrication, 10h de cuisson

La fabrication de cette boule de Noël en forme d’artichaut est un travail d’équipe et une technique particulière. "C’est soufflé avec de l’air comprimé. Pour "Arti", il y a un décor avec plein de petits détails très fins et on n’arriverait pas à remplir à la bouche donc c’est soufflé à l’air comprimé et c’est très rapide. En trois secondes le verre prend la forme du moule et se fige", explique Jean-Marc Schilt, l’un des huit souffleurs de verre de Meisenthal. Au total, la confection d’une boule "Arti" prend environ trois minutes, le temps de passer dans les différents fours et dans le moule. Il faut ensuite la faire refroidir dans un four pendant 10h pour éviter que le verre se brise a température ambiante.

Made in Lorraine

L’originalité de la création, le fait de voir les souffleurs de verre à l’œuvre et le savoir-faire made in Lorraine, expliquent en partie le succès, chaque année, des boules de Noël de Meisenthal. "Arti" a même encore plus de succès que ces petites sœurs. "A ce point-là oui. Même ici sur le site de Meisenthal, quand on ouvre à 14h, une heure et demie après on n’a plus d’"Arti"", dit Elisabeth Carrier, l’une des vendeuses du Centre international d’art verrier de Meisenthal. Pourtant, les souffleurs de verre de Meisenthal ne chôment pas. Ils fabriquent en moyenne 550 boules de Noël par jour en ce moment.

Jusqu’au 29 décembre, vous pouvez assister, tous les jours gratuitement, à la démonstration des souffleurs de verre. Il est aussi possible d’acheter "Arti" directement à la boutique du Centre international d’art verrier de Meisenthal. Il est ouvert de 14h à 18h. Si vous avez déjà des boules de Noël de Meisenthal chez vous, le Centre international d’art verrier vous invite aussi à lui envoyer des photos de vos mises en scène, à l’adresse suivante, contact@ciav.fr ou sur la page Facebook du Centre d’art verrier.