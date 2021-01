Ascain : vers une nouvelle organisation du stationnement sur le chemin de la Rhune ?

La surfréquentation de la Rhune le week-end du 10 janvier a poussé la mairie d'Ascain à réactualiser et signer des arrêtés pour interdire le stationnement sauvage. Un travail est aussi entamé pour inciter, dans l'avenir proche, les visiteurs à se garer plus bas.

C'était un week-end de grand soleil, la Rhune était blanche de neige et les amateurs de randonnée très nombreux. Le dimanche 10 janvier, la route menant au parking des carrières et la route de Trabenia ont été envahies de voitures, stationnées en dépit des réglementations. "Pas mal d'automobilistes n'ont pas eu de gêne à se mettre devant des entrées et sorties de propriétés privées, ou dans des endroits hyper dangereux" décrit l'adjoint à la sûreté publique d'Ascain Thierry Talazac.

Il y avait des voitures sur un kilomètre, des deux côtés de la route du parking des carrières. De fait, ils empêchaient le passage d'éventuels secours.

La mairie d'Ascain réagit rapidement, actualise plusieurs arrêtés, en signe un, le 10 janvier, pour signaler la mise en fourrière des contrevenants aux règles de stationnement. La gendarmerie est mobilisée pour verbaliser. Mais un travail au plus long cours est aussi entamé, pour réorganiser la montée vers la Rhune, désengorger ces routes et mettre en valeur les randonnées partant de plus bas, au cœur du village.

Riverains excédés, pneus crevés

Une surfréquentation de ce genre est exceptionnelle à cette époque de l'année. Les fortes chutes de neige, combinées à la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski, ont attiré nombre de visiteurs vers la Rhune. Mais les incivilités ont excédé les riverains et des habitués des lieux comme Sébastien, qui y pratique le trail. "Les conditions climatiques ont attiré une population qui ne connaît pas la montagne" estime-t-il. "Je pense que les gens en ont ras-le-bol sur Ascain." De fait, les pneus de voitures mal garées ont été crevés. Aussi inacceptable que le stationnement sauvage pour Thierry Talazac. "Quand on commence à en venir aux mains, à avoir des coups de couteau sur les pneus, le sujet atteint des limites qu'on ne peut pas accepter."

Une réorganisation de la montée vers la Rhune est en cours

Le parking des carrières ne dispose que de 89 places. Lorsqu'il est plein, le stationnement se déporte sur la route qui y mène, jusque devant les habitations. Comment l'éviter ? En incitant les visiteurs à se garer plus bas, dans le village, et à marcher un peu plus, répond Thierry Talazac. "Quand on a décidé de faire de la randonnée, c'est pour marcher. Et quand on est capable de faire 800 mètres de dénivelé pour s'attaquer à la Rhune, on peut en faire 50 de plus et se garer dans le village, profiter des commerces, des restaurants quand ils rouvriront. C'est à mettre en valeur et on va s'attacher à faire ça."

La commune se penche sur la réhabilitation de plusieurs sentiers, avec une nouvelle signalisation, qui indiquera plus clairement les parkings situés dans le village, comme celui du pont Romain, et fléchera depuis ces espaces de stationnement la montée vers la Rhune.Cette signalisation, qui doit pousser les visiteurs à ne plus se garer aussi haut sur la route de la Rhune, devrait être mise en place avant l'été.