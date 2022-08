Ascenseur en panne : l'appel à l'aide d'un couple de retraités coincé depuis six mois au 10e étage

Un couple de septuagénaires est bloqué depuis plus de 6 mois dans leur appartement au 10e étage d'un immeuble du quartier de la Paillade, à Montpellier. L'ascenseur ne fonctionne plus et leur état de santé ne leur permet pas d'emprunter les escaliers.

Un couple de septuagénaires est confiné de force depuis six mois dans leur appartement, situé au 10e étage de leur résidence au Grand Mail, en plein cœur du quartier de la Paillade à Montpellier. L'ascenseur est en panne depuis le 2 février dernier, et ne fonctionne toujours pas à cause d'un problème de paiement entre le syndic Cytia Cogesim et la société de réparation.

Dès l'entrée de l'immeuble, des vitres sont cassées. Les escaliers, eux, sont étroits et mal entretenus : les étages sont indiqués au marqueur. Même pour une personne en bonne santé, une fois arrivé au 10e étage, on est essoufflé.

Les escaliers de l'immeuble sont étroits et mal entretenus. © Radio France - Emma Saulzet

Mohamed et Rahma Ben Dohhou, 78 ans, vivent un véritable enfer. Depuis des mois, ils n'ont que leur balcon pour profiter d'un peu d'air frais. "Il n'a rien, rien fait du tout [le syndic], sauf encaisser les chèques", dénonce Mohamed Ben Dohhou.

"Je suis bloquée. Je suis comme en prison vivante. Je reste toute la journée sur le fauteuil..."

Les deux retraités ont plusieurs problèmes de santé : rhumatismes, insuffisance respiratoire, problèmes aux jambes... Rahma souffre aussi d'un cancer du sein. "Il y a trop de rendez-vous que j'ai manqués. Ils m'appellent, mais je ne peux pas y aller." Rahma passe donc ses journées entre le salon et le balcon. "Je suis bloquée. Je suis comme en prison vivante. Je reste toute la journée sur le fauteuil...", se désespère la retraitée.

Leur fils a tout quitté pour les aider

C'est leur fils, Abdelmjid, qui leur vient en aide. Il fait plusieurs allers-retours dans ces escaliers chaque jour pour faire les courses, descendre les poubelles, acheter des médicaments et programmer ou annuler des rendez-vous médicaux.

Ce professeur d'histoire-géographie vivait dans le département de l'Ain. Il a mis sa vie entre parenthèses pour s'occuper de ses parents. "La situation devient intenable. Mes parents dépriment, je commence moi aussi à déprimer."

La famille a fait appel à plusieurs médias pour tenter de faire bouger les choses. Le fils, Abdelmjid Copier

La famille a fait appel aux médias pour dénoncer leur situation, dans l'espoir que la situation change. "On espère qu'au-delà de ça le rôle des médias va nous aider à retrouver un ascenseur en fonctionnement", ajoute Abdelmjid.

Réparations normalement prévues pour fin septembre

Fin juin, ils ont fait appel à un avocat, Mre Benjamin Beauverger, et ont envoyé une mise en demeure au syndic de la copropriété pour toucher des indemnités. La famille a, depuis, reçu une réponse du syndic Cytia Cogesim : les réparations devraient avoir lieu fin septembre.

Les retraités ont aussi fait une demande de relogement auprès de la Société d'Aménagement de l'Agglomération de Montpellier (la SA3M), avec si possible l'obtention d'un logement à bas étage.