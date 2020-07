Ascenseurs et rampes d'accès, la gare de Dijon entame de gros travaux pour être accessible à tous

Les escaliers de la gare de Dijon ne seront bientôt plus les seuls moyens d'accès aux quais. Progressivement, ils vont être remplacés par des rampes et des ascenseurs. Les travaux débutent en ce moment sur deux des cinq quais. Les voies 4 et 5 qui se trouvent dans le fond de la gare, du côté de l'avenue Albert 1er sont fermées jusqu'à la fin août. Les quais sont entièrement refaits pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il y'aura aussi des dalles en relief au sol (dites "podotactiles" ) pour guider les personnes mal-voyantes.

"Là, on est très heureux que l'on nous propose une accessibilité par l'ascenseur et par la rampe, c'est quelque chose pour nous qui est indispensable" assure Dominique Bertucat, la présidente de l'association "Les yeux en promenade" qui vient en aide aux mal-voyants.

Des aménagements qui vont servir à tous

"Ça va nous permettre d'être autonomes" appuie Christophe Noirot, représentant en Côte-d'Or de l'Association des Paralysés de France. Le jeune homme est en fauteuil , et accéder aux quais ressemble parfois au parcours du combattant. "Là, j'ai mis 8 à 10 minutes pour rejoindre ce quai N°5. Il faut que je demande l'aide d'un agent SNCF. Il me fait traverser les voies sur les passages qui sont au niveau des rails. Il faut mettre le fauteuil en marche arrière pour ne pas coincer les petites roues dans les rails. C'est long et peu pratique."

"Il y a déjà bien un ascenseur, note Christophe Noirot, mais il se situe loin et ne dessert qu'un seul quai. Tout ce qui va être fait ici va servir au plus grand nombre" complète Bernard Avon délégué régional de l'Association des Paralysés de France. "Pensez à une maman avec un landau, un petit qui fait ses premiers pas, une personne âgée qui a du mal à se déplacer. En aménageant la gare, on sert toute la société."

Les quais 4 et 5 sont fermés jusqu'au 31 août © Radio France - Olivier Estran

40 millions d'euros pour tout refaire

"On va travailler avec une équipe de 40 à 60 personnes" explique Aldo Gravotta, le chef de ce chantier pour la SNCF "On a choisi de travailler de jour pour que les clients , les riverains et les hôteliers soient le moins dérangés possible." Attention du coup, certains accès à la gare ne sont plus possibles : L'entrée Henri Vincenot est fermée jusqu'au 30 août et la circulation est coupée sur l'avenue Albert 1er entre la rue Nodot et la rue de l'Arquebuse.

Plan de circulation autour de la gare de Dijon cet été - SNCF

Les quais 4 et 5 seront rouverts au public et aux trains le 31 août, et un peu de patience, les ascenseurs seront mis en service début 2021. La SNCF, l'Etat, la Région et Dijon Métropole investissent au total près de 40 millions d'euros pour rendre toute la gare de Dijon accessible. D'ici fin 2021, chaque quai sera équipé d'un ascenseur, d'une rampe d'accès et d'un escalier.