Les campings des Vosges affichent quasi complet ce week-end de l'Ascension. A Granges-Aumontzey près de Gérardmer, tous les mobil-homes du camping La Sténiole sont occupés par des touristes de la région et quelques étrangers.

"On vient prendre l'air" : dans les Vosges, les campings font le plein ce week-end de l'Ascension

Sabine et ses amis sont venus passer quelques jours au camping La Sténiole de Granges-Aumontzey.

"On est venus se mettre au vert, profiter des lacs et de la piscine". Ce jeudi 26 mai, Céline profite de son premier jour de week-end prolongé au camping la Sténiole à Granges-Aumontzey près de Gérardmer. Elle est arrivée la veille d'Alsace avec ses deux filles, sa sœur et sa mère pour quatre jours de détente dans les Vosges.

Devant, à droite et à gauche, les emplacements et les mobil-homes sont tous occupés : le camping affiche quasi complet pour l'Ascension. "On attend quatre cent campeurs", détaille le gérant du site, Rudy Claudel.

Des touristes venus de la région

Un nombre exceptionnel pour la saison, lié selon lui à la météo et au nombre de jours fériés assez bas cette année. "C'est le seul pont du moi de Mai, les gens ont bien anticipé et réservé très en amont. C'est plein depuis plusieurs semaines déjà !" Seuls quelques emplacements pour les tentes et les camping-cars sont toujours disponibles.

La plupart des touristes du week-end viennent de la région, comme Serge, arrivé de Nancy en camping-car avec sa famille. "On évite de faire trop de route, et on est tout de suite dépaysé !" Au programme du week-end, randonnées et baignades à la piscine du camping. "Ca fait du bien de couper avec les cours", glisse son petit-fils Zadig.

"Les gens ont choisi de rester dans le coin", remarque Rudy Claudel. "C'est sans doute lié au prix du carburant, au fait que les séjours ici coûtent moins cher que dans le Sud". Une tendance qui va durer tout l'été, selon le gérant. "On a un taux de remplissage exceptionnel déjà pour juillet-août, principalement de Français". De quoi retrouver le sourire après deux années compliquées pour le camping.