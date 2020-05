Ascension - En Mayenne, port du masque obligatoire dans la Basilique de Pontmain et messes sur internet

En Mayenne, en raison de la pandémie de Covid-19, l'Eglise doit s'adapter. Les lieux de culte sont certes ouverts mais il est interdit encore aujourd'hui d'y célébrer des messes publiques.

C'est pour cette raison que Monseigneur Thierry Scherrer célèbre la messe du jour de l’Ascension sur internet, via la chaîne Youtube du Diocèse de Laval.

Les Petits Frères de Marie, à Bazougers, célèbrent également une messe ce jeudi en direct sur leur page Facebook.

Dans le bocage mayennais, à Pontmain, les fidèles vont également venir fêter la montée de Jésus vers Dieu son Père. Renaud Saliba est le recteur du site mariale, dans le bocage mayennais : "tout est ouvert pour se recueillir, pour déposer un cierge mais nous ne pouvons toujours pas organiser une prière publique. En revanche, on peut faire des confessions, c'est notre seul activité de prêtre, et nous allons faire ça tout au long du week-end. Et à l'intérieur de la Basilique, on va laisser les gens se gérer eux-mêmes et on leur demande de porter un masque".