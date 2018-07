Clermont-Ferrand, France

Les fans de l'ASM sont rassurés ! Le club de rugby clermontois conserve bien ses couleurs traditionnelles. Le maillot "domicile" est bien jaune, avec une touche de bleu. Le maillot extérieur lui est bleu et blanc. Le troisième maillot reprend "le design local en représentant la chaîne des puys", avec le bleu comme couleur dominante.

Le maillot extérieur de l'ASM est blanc et bleu pour la saison 2018/2019. - ASM Clermont Auvergne

le maillot "third" de l'ASM est bleu, avec une touche de jaune. - ASM Clermont Auvergne

Le tissu du maillot, conçu par Under Armour, est plus solide, plus léger. Il ne s'étend pas et donc limite les prises des adversaires.

Fin de la polémique sur les réseaux sociaux

Le club de rugby clermontois avait annoncé, sur les réseaux sociaux, la présentation de son nouveau maillot. Il avait publié un tweet montrant le logo de l'ASM sur un maillot rouge. Une manière de faire monter la température avant jeudi soir et de faire le buzz.

⏳Sous l’armure se cachent toujours les mêmes valeurs. Rendez-vous jeudi soir pour la découvrir. #YellowArmy#WEWILLpic.twitter.com/mdLITu2nE5 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) July 24, 2018

Les supporters clermontois avaient bondi de leur siège. Hors de question pour beaucoup d'entre eux de changer de couleur et surtout, de passer au rouge. Certains avaient réagi sur Twitter, très agacés.

Les gendarmes de Clermont en train de découvrir le nouveau maillot de l' #ASM Ils ont l'air un rien circonspects (c'est pas un gros mot) pic.twitter.com/0XqMpaG33R — NICO0863 (@NICO0863) July 24, 2018