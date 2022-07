ASM Clermont Auvergne : Wesley Fofana annonce mettre un terme à sa carrière

Après 15 ans passé en jaune et bleu, Wesley Fofana tire sa révérence. Le trois-quarts centre de l'ASM a annoncé sa décision sur le réseau social Twitter ce lundi 18 juillet en fin d'après-midi. "Après 15 années au sein de l'ASM, une nouvelle page se tourne pour moi", indique d'abord le fidèle de Clermont.

Très souvent blessé ces dernières années, Wesley Fofana indique : "mon corps n'encaissait plus le niveau d'exigence du rugby professionnel". Cette saison, Fofana n’avait joué que quatre matches avant d’être rattrapé par les blessures. Le joueur a donc décidé d'anticiper la fin de sa carrière alors qu'il lui restait un an de contrat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Wesley Fofana termine donc sa carrière avec une Coupe d'Europe (2019) et deux titres de champion de France (2010 et 2017). Wesley Fofana qui remercie l'ASM ainsi que ses proches et bien évidemment les supporters "passionnés de rugby qui font l'essence même de ce sport".