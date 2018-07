L'ASM au stade des Gravanches ce jeudi après-midi. Les rugbymen clermontois ont effectué leur deuxième entrainement public, avant la reprise du Top 14, fin août. Les supporters étaient au rendez-vous pour vérifier l'état des troupes et faire quelques photos de leurs idoles.

Clermont-Ferrand, France

Ils ne rateraient ça pour rien au monde. Les supporters ont suivi le deuxième entrainement public de l'ASM, ce jeudi après-midi, aux Gravanches. Objectif : encourager les joueurs et obtenir quelques signatures et photos. Deux stars manquent à l'appel : Aurélien Rougerie, qui s'occupe désormais du recrutement, et l'international Morgan Parra.

Sous le soleil exactement

Il fait 35 degrés, un soleil de plomb, et tout le monde est en nage. Peu importe, l'ASM c'est leur religion. Corinne est venue de Poitiers pour voir ses chouchous s'entraîner. Elle avoue avoir un faible pour Morgan Parra qui n'est pas là. "Tant pis, je les aime tous" dit-elle. Corinne fait partie du groupe Facebook "ASM un jour, ASM toujours" dont les membres se donnent régulièrement rendez-vous. Ce jeudi, aux Gravanches, elle a donc retrouvé Thierry. Lui est auvergnat mais vit près d'Annemasse, en Haute-Savoie. En soirée, avec leurs conjoints, ils dîneront chez Annick, qui habite Clermont-Ferrand, et qui gère la page sur Internet. L'ASM crée du lien !

L'ASM dans la peau

Corinne est amoureuse de l'Auvergne et de l'ASM. Sur son bras, il y a trois semaines, elle a fait tatouer un ballon de rugby. Pour le moment, il est en noir et blanc, elle hésite à mettre de la couleur. "La passion, ça ne s'explique pas !". Même enthousiasme chez Lisa, elle aussi membre du groupe. Sur son avant bras, un scorpion, son signe astrologique, comme son joueur fétiche, Morgan Parra.

Lisa a l'ASM dans la peau © Radio France - Dominique Manent

Allez les gars !

Quand les joueurs arrivent au bord du terrain, la tension monte. L'un signe un maillot, l'autre un ballon, le troisième fait une photo avec un petit garçon. "Cette année les gars on y va, cette année champions !" lance un supporter qui a tiré un trait sur la mauvaise saison 2017-2018. La prochaine sera la bonne, il en est sûr.

Séance dédicace avec les jeunes suppporters © Radio France - Dominique Manent

L'ASM sera au Michelin le 25 août prochain, face à Agen, pour la reprise du championnat.