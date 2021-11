Asnières-les-Bourges : les habitants appelés à trancher sur la création d'une agence communale postale

Le bureau de poste actuel est en sursis depuis 2016. Un comité de défense a réussi à éviter la fermeture. Dernière proposition de la Poste : créer cette agence communale postale dans la mairie annexe. Le sujet est sensible : la mairie de Bourges veut donc que les habitants tranchent. La mairie affirme ne pas vouloir ainsi mettre la pression sur la poste... le résultat est beaucoup plus indécis qu'il n'y paraît.

Alain Bouquin, adjoint au maire de Bourges (à gauche) et Philippe Martin, maire adjoint spécial d'Asnières. © Radio France - Michel Benoit

On pourrait croire en effet, que les habitants préféreront conserver leur bureau de poste... mais voilà, la mairie a obtenu des engagements de la poste pour cette future agence communale postale. Le deal doit être examiné de près, estime Philippe Martin, maire délégué à Asnières les Bourges : " La Poste nous a clairement émis une menace de fermeture du bureau de poste d'Asnières à très court terme, tout en nous faisant la proposition de créer cette agence postale communale. Après avoir posé nos exigences auprès de la Poste, nous voulons que ce soit les Asnetons qui s'emparent de la décision en toute connaissance de cause. Le conseil municipal suivra la décision des Asnetons."

Le bureau de Poste d'Asnières-les-Bourges est régulièrement fermé. © Radio France - Michel Benoit

La Poste paiera les travaux à réaliser à la mairie annexe pour accueillir l'agence postale (travaux évalués entre 45 et 50.000 euros) , et s'engage à maintenir les dépôts et retrait d'agent. Elle versera également 1048 euros par mois à la mairie en dédommagement du service accueilli, et cela pendant neuf ans. Il faut dire que ce sont des employés municipaux qui assureront le travail. Le bureau de poste actuel n'est ouvert que douze heures par semaine, souvent moins, affirment les habitants.

Josette Amiot, présidente du comité de défense de la Poste d'Asnières-les-Bourges. © Radio France - Michel Benoit

A tel point que même la présidente du comité de défense du bureau de poste, oppose le principe de réalité, fatiguée par cinq ans de combat : " Une agence postale communale, à l'origine, nous n'en voulions pas quand on a monté le comité " confirme Josette Amiot. " Mais en même temps, il y a un principe de réalité. Les gens qui s'imaginent que nous avons le pouvoir de faire fléchir la Poste se trompent. Nous n'avons jamais réussi à empêcher ces fermetures temporaires du bureau, qui arrivent comme ça de semaine en semaine. Comment voulez-vous que de ce quartier de Bourges, on parvienne à faire revenir un tel mastodonte européen sur ses objectifs ? " La consultation est prévue jusqu'au vendredi 19 novembre en mairie annexe. Il est possible d'y participer dès l'âge de 16 ans et également de voter en présentant une simple procuration papier. Le relais postal chez un commerçant du quartier sera maintenu. Les résultats de cette consultation seront connus au soir du 19 novembre.