Assassinat terroriste de Samuel Paty : le ministère souhaite un hommage dans tous les établissements scolaires

Plusieurs commémorations sont prévues les 15 et 16 octobre, un an après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie tué à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) après avoir fait un cours sur la laïcité. Un hommage lui sera rendu dans tous les établissements scolaires.

Le samedi 16 octobre 2021, un an après l'assassinat terroriste du professeur d'histoire-géographie au collège du Bois-d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, tué après avoir fait un cours sur la laïcité, plusieurs commémorations sont prévues.

Emmanuel Macron recevra les parents de Samuel Paty le samedi 16 octobre, au lendemain de l'hommage rendu dans les établissements scolaires à l'enseignant a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement.

Plusieurs hommages à Conflans-Sainte-Honorine

Un hommage très cadré aura lieu au collège où Samuel Paty enseignait : des prises de parole de professeurs sont prévues et les élèves feront plusieurs interventions artistiques, comme la lecture du poème de Paul Eluard sur la liberté, indique à franceinfo le rectorat de l'académie de Versailles.

Une statue en la mémoire du professeur sera également dévoilée.

Il y aura aussi une marche organisée par la ville de Conflans-Sainte-Honorine.

Un square parisien prendra le nom de Samuel Paty

Une plaque commémorative sera aussi inaugurée au ministère de l'Education nationale et un square doit également être baptisé en mémoire du professeur en face de la Sorbonne à Paris.

Le ministère de l'Éducation nationale souhaite que les enseignants organisent des temps d'échange avec leurs élèves

Par ailleurs, dans une note adressée aux recteurs d'académie, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, dit souhaiter que des hommages soient rendus à Samuel Paty dans chaque établissement scolaire le vendredi 15 octobre.

"Les écoles et établissements pourront notamment organiser une minute de silence en mémoire de Samuel Paty, et consacrer une heure de cours à un temps d'hommage et d'échanges, dont le contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leur situation respective", est-il écrit jeudi sur le site Eduscol, qui fournit des contenus pédagogiques aux enseignants.

Ces temps d'échange seront adaptés à l'âge des élèves

Le ministère estime qu'on peut faire ce genre d'hommage à partir du CP.

Pour accompagner les professeurs, des pistes et des documents sont mis à disposition sur la plateforme Eduscol. Pour "lancer la discussion", "des documents (poésies, discours, littérature, textes de réflexion et documents iconographiques) accompagnés de pistes d'analyse et de propositions d'activités en lien avec la liberté d'expression, les valeurs de la République et le rôle de l'École peuvent aussi servir de supports pour cette séance".

Selon Eduscol, "une vidéo hommage de Robert Badinter sur la laïcité, la lettre de Jean-Jaurès aux professeurs, les vidéos présentant les valeurs de la République pourront constituer des supports pour entrer dans les échanges avec les élèves".