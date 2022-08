ASSE : déjà plus de 7 000 abonnés pour la saison 2022-2023

La première phase de la campagne d'abonnement à l'AS Saint-Étienne se termine ce mercredi, et les premiers chiffres sont plutôt bons. Plus de 7 000 supporters se sont abonnés depuis le 4 juillet.

Malgré les mauvais résultats et leur dernière place au classement de Ligue 2, les Verts semblent toujours avoir le soutien de leurs supporters et ils devraient être encore nombreux cette année à Geoffroy-Guichard. La première phase d'abonnement pour cette saison 2022-2023 se termine ce mercredi soir et les chiffres sont plutôt encourageants : plus de 7 000 abonnements ont été vendus depuis le 4 juillet, pour cette phase "d'avant-première", ouverte à tous, avec des tarifs préférentiels et pendant laquelle les places des abonnées de l'an dernier leur étaient "réservés".

Environ 1 500 nouveaux abonnés

C'est très satisfaisant, selon le club, qui avait vendu un peu plus de 10 000 abonnements la saison dernière. Un objectif que l'ASSE espère atteindre à la fin de la campagne dans un mois et demi. L'autre bonne nouvelle pour les Verts, c'est qu'il y a aussi 20% de nouveaux abonnés, soit environ 1 500 supporters qui auront donc leurs places au stade Geoffroy-Guichard pour les 15 rencontres de Ligue 2 à venir.

Du côté des groupes de supporters, comme l'Union des supporters stéphanois, ce sont surtout les membres de certains sections éloignées géographiquement de la Loire n'ont pas forcément repris d'abonnement. D'une part parce que certains déplacements sont plus compliqués à organiser lorsqu'un match se joue en semaine, mais également parce que ces supporters savent que la Ligue 2 est moins attractive de la Ligue 1 et qu'il restera toujours des places au stade s'ils se décident à venir.

Quant aux ultras des Green Angels, des Magic Fans et des Indépendantistes stéphanois, ils avaient choisi début juillet de ne pas donner de consigne concernant les réabonnements dans un contexte de tension avec le club concernant le traitement des supporters dans le Chaudron.

Les tarifs des abonnements pour la saison 2022-2023

.