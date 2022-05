ASSE en Ligue 2 : "Il faut très vite passer à autre chose avec des gens sérieux qui savent ce qu'ils veulent"

L'ASSE jouera en Ligue 2 la saison prochaine, après 18 ans passé dans l'élite. Les Verts se sont inclinés aux tirs aux buts face à l'AJ Auxerre au Stade Geoffroy Guichard dimanche soir. Une relégation qui a provoqué la colère de certains supporters : il y a eu des échauffourées dans l'enceinte, avec l'envahissement de la pelouse quelques secondes après la fin de la rencontre, mais également sur le parvis du stade. Selon la préfecture de la Loire, 17 supporters et 14 policiers ont été légèrement blessés. "Ce qui prime, c'est le dégoût d'une soirée qui a été complètement gâchée", réagit ce lundi matin Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. "Il y a eu cette fin de match scandaleuse, déplorable, qui donne une bien piètre image du football. Et c'est inadmissible qu'après les avertissements qui ont été donnés au club à plusieurs reprises, on puisse encore avoir des supporters qui rentrent avec tous ces fumigènes, ces mortiers et ces bombes agricoles. C'est de l'inconscience et elle doit être sévèrement punie."

"Comme un canard sans tête, l'ASS avançait sans trop savoir où aller"

Pour le président de la Métropole, il va désormais falloir se relever les manches. "A Saint-Étienne, on a malheureusement l'habitude des difficultés", confie Gaël Perdriau. "Mais je convaincu qu'avec l'ensemble des Stéphanois, des Stéphanoises et plus largement de tous les supporters, on sera de nouveau présent derrière une équipe qu'il faut en revanche totalement reconstruire."

Selon le maire, il faut aussi du changement à la tête du club. "Comme beaucoup d'autres supporters, je sentais bien qu'il y avait un malaise qui faisait que, un peu comme un canard sans tête, l'ASS avançait sans trop savoir où aller. Quand on prend une décision il faut aller au bout et sans trop tergiverser. Et quand on annonce qu'on veut vendre le club pour passer à autre chose, il faut le faire ou alors il faut rester aux commandes et se donner les moyens d'aller au bout", explique Gaël Perdriau. "Ni la Ville ni la Métropole ne possède d'actions dans le club, mais il n'appartient pas qu'aux actionnaires. Il appartient aussi à ses supporters et aux habitants. Donc, il faut très vite passer à autre chose avec des gens sérieux qui savent ce qu'ils veulent et qui savent où ils veulent aller. Et à n'en pas douter, dans ces conditions, le peuple vert sera évidemment derrière eux."

Bernard Caïazzo et Rolland Romeyer assument "l'entière responsabilité" de cette relégation

Dans un communiqué publié dimanche soir, Bernard Caïazzo et Rolland Romeyer expliquent assumer "l'entière responsabilité" de cet échec. "Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre", écrivent les deux dirigeants. "Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite."