ASSE : l'attaquant Romain Hamouma prolonge avec les Verts

L'ASSE annonce ce mercredi que son emblématique numéro 21 reste un an de plus à Saint-Étienne. Romain Hamouma, 34 ans, se dit très impatient de retrouver le public du Chaudron.

Romain Hamouma prolonge avec les Verts ! L'attaquant de 34 ans reste un an de plus à l'AS Saint-Étienne et s'apprête donc à disputer sa dixième saison avec le club, qui a annoncé la bonne nouvelle par un communiqué ce mercredi.

Saint-Étienne, une évidence pour Romain Hamouma

Le natif de Lure, en Haute-Saône, a disputé 298 matchs avec le club stéphanois, toute compétition confondue, et inscrit 60 buts, dont six la saison dernière. Cela lui a d'ailleurs permis de dépasser, en nombre de ballons dans les filets avec les Verts, un certain Dominique Rocheteau. Au fil des ans, Romain Hamouma s'est imposé comme un élément central de l'attaque de l'ASS.

"C'est un excellent joueur qui vient de faire une belle saison", explique Claude Puel. "Il sent le jeu, il va nous apporter ses qualités techniques, son expérience et sa détermination pour une nouvelle saison et pourquoi pas plus", poursuit le coach. En tout cas pour le principal intéressé, c'était "une évidence" de rester à Saint-Étienne. "C'est mon club, je suis bien ici" dit Romain Hamouma, très impatient de retrouver les terrains de Ligue 1, mais peut-être encore plus le public de Geoffroy Guichard. "Je ne pense qu'à ça", confie l'attaquant.