Les sanctions de la Ligue de football professionnel sont tombées après les incidents du 25 octobre dernier qui avaient retardé le début du match entre l'ASSE et Angers. Les tribunes Charles-Paret (Kop Nord) et Jean-Snella (Kop Sud) resteront fermées pour la réception du PSG et de Rennes.

ASSE : le Kop Nord et le Kop Sud fermés pour la réception du PSG et de Rennes à Geoffroy-Guichard

On connaît désormais les sanctions de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, après ces jets de fumigènes sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard le 25 octobre dernier lors du match entre les Verts et Angers, et dont le début de la rencontre avait dû être décalé d'une heure.

Pas de supporters dans les Kops pour les matchs face à Paris et Rennes

Après avoir déjà condamné l'AS Saint-Étienne à un match à huis clos contre Clermont à titre conservatoire, la commission de discipline a reçu Jean-François Soucasse, président exécutif du club ce mercredi, et décidé de nouvelles sanctions contre le club. La plus importante concerne les tribunes Charles-Paret et Jean-Snella, le Kop Nord et le Kop Sud, qui écopent de deux matchs de fermeture. Les Kops seront donc fermés pour la réception du PSG le 28 novembre et celle de Rennes le 5 décembre.

La commission a également décidé de la fermeture des espaces visiteurs pour deux matchs, en précisant que le premier de ces deux matchs a déjà été purgé à titre conservatoire lors du match face à Metz le 30 octobre. L'espace visiteur sera donc fermé pour le match à Troyes ce dimanche 21 novembre à 15 heures.

Dans un communiqué, l'ASSE précise que les supporters ayant déjà acheté leurs places dans le Kop Nord ou le Kop Sud seront remboursés, et que les abonnés "se verront adresser une compensation et seront contactés par mail dans les jours à venir."