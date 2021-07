L'ASSE fait match nul 2-2 face au Puy Foot 43 pour son premier match amical

Les joueurs de l'AS Saint-Étienne affrontaient le Puy Foot 43 pour leur premier match amical, une équipe altiligérienne de Nationale 2 qui avait atteint les 8ème de finale de la dernière Coupe de France.

Le Puy Foot 43 revient deux fois au score

C'est l'ASSE qui a ouvert le score à la 47ème minute, grâce à un but de l'attaquant Jean-Philippe Krasso. Le Puy Foot a égalisé à la 72ème grâce à Bertrand Fourrier, servi par Tim Jabol, avant la riposte des Verts et un nouveau but stéphanois signé Mathys Saban quatre minutes plus tard.

C'était sans compter sur la détermination du Puy-Foot, qui égalise de nouveau à la 81ème avec un but de Luca Capoue. Les deux équipes se quittent donc sur le score de 2-2.

Pour ce premier match amical de l'été, il y avait pas mal d'absents sur la feuille de match des Verts : le gardien Jessy Moulin, le défenseur Saïdou Sow, les milieux de terrain Lucas Gourna et Yvan Neyou, ou encore les attaquants Charles Abi et Wahbi Khazri.

Les Verts affronteront Bourg-en-Bresse le 16 juillet prochain à 18 heures, toujours à l'Etrat.