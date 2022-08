ASSE : "On ne répond pas encore aux exigences de la Ligue 2" confie Jean-François Soucasse, président exécutif

Le chantier est énorme, et il le savait. Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE, prend la parole dans le journal l'Équipe ce mardi. Il s'exprime pour la première fois depuis le début de la reprise de la saison de Ligue 2. Saison qui commence bien mal pour nos Verts, avec deux nuls et deux défaites, dont la dernière face au Havre samedi 6 buts à 0. L'AS Saint-Étienne est donc bonne dernière du classement et toujours dans le négatif avec -1 point. Un constat d'échec qui n'effraie pourtant pas Jean-François Soucasse.

Réécrire un projet sur une page blanche

"On ne répond pas encore aux exigences de la Ligue 2", reconnait le président exécutif, même s'il se défend d'être ou d'avoir été trop ambitieux pour cette saison et ce championnat. "On n'a jamais cru qu'on allait le dominer du simple fait que l'on est l'AS Saint-Étienne", enchaîne Jean-François Soucasse, qui rappelle dans cet interview que l'ASSE est encore en reconstruction. La descente en Ligue 2 a selon lui laissé des traces et le club doit s'adapter : le budget est passé de 67 à 29 millions d'euros, l'encadrement technique a changé et l'effectif aussi. "On fait face à une page blanche sur laquelle il faut réécrire un projet" explique encore Soucasse. "Cela nécessite une reconstruction en profondeur du club."

Au moins un nouvel attaquant avant la fin du mercato

Reconstruire aussi l'équipe, avec un mercato pas si mauvais pour le moment selon le président exécutif. "Benjamin Bouchouari, Anthony Briançon, Mathieu Cafaro, Dylan Chambost, Jimmy Giraudon, Victor Lobry ou Lenny Pintor... Le top 5 de la Ligue 2 voulait les joueurs qu'on a pris" affirme Jean-François Soucasse. Il rappelle aussi qu'il reste 10 jours avant la fin du mercato, et qu'il espère voir arriver "au moins un attaquant et un joueur par ligne." Encore faut-il qu'ils aient envie de venir, et ça Jean-François Soucasse en est conscient. "Il ne suffit pas d'arriver avec un beau public, un superbe stade et un grand palmarès", confie le président exécutif de l'ASSE. "Notre début de saison complique notre travail, et si un joueur a un doute sur notre capacité à remonter, il ne vient pas."

Pour les dirigeants des Verts, la priorité c'est donc que l'équipe se mette à gagner des matchs et qu'elle enchaîne les bonnes séries. Seul moyen de créer un cercle vertueux et d'être de nouveau attractif.