ASSE-OL : "Il va falloir se mettre le cul par terre pendant 90 minutes" selon l'ancien Vert Matthieu Debuchy

Avant la réception de Olympique Lyonnais dans le Chaudron ce dimanche, on veut tous croire à un sursaut des Verts, bon dernier de Ligue 1. Matthieu Debuchy est dans le même état d'esprit. L'ancien capitaine de l'AS Saint-Étienne était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi matin. Après avoir quitté le club en juin dernier, il évolue actuellement au poste d'arrière droit au Valenciennes FC.

Vous êtes arrivés à l'ASSE en janvier 2018. Est-ce que le derby de dimanche vous inquiète ?

Ce qui est inquiétant, c'est la situation du club. Ce derby va être important et ce n'est pas la meilleure façon de l'aborder. Maintenant, j'espère qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil et de fierté pour remporter ce derby. C'est important pour le club et c'est important pour les supporters. J'ai beaucoup de contact encore au club, puisque j'ai vécu trois ans et demi à Saint-Étienne. Je sais que les joueurs ont envie d'inverser cette spirale négative. Ça peut être le bon match. On l'a vu il y a deux ans, il y avait eu cette victoire dans le derby et ça avait fait beaucoup de bien. Maintenant, il va falloir donner encore plus parce que la situation est critique. Il va falloir se mettre le cul par terre pendant 90 minutes et inverser la tendance.

Il n'aurait pas fallu garder des joueurs comme vous, avec un peu plus d'expérience ?

Oui, bon, écoutez, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça. Il y a un choix qui a été fait de la part du coach. Il faut l'accepter. A lui de faire le maximum pour remonter le club dans ce classement en tirant le maximum de chaque joueur. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Il y encore beaucoup de travail à faire. Mais j'espère que la situation va rapidement s'inverser, parce que c'est un club qui mérite d'être dans le haut du classement et c'est vraiment triste de le voir dans cette situation.

Pourquoi vous n'avez pas pu rester à Saint-Étienne ?

Je me sentais très bien à Saint-Étienne. Ça a été le choix du coach qui m'a expliqué que je n'aurais pas une place de titulaire, mais ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais pu récupérer ma place en travaillant. J'aurais pu encore avoir ce rôle dans le vestiaire pour encadrer les joueurs, ça marchait plutôt bien. Ça n'a pas été un moment facile parce que j'aurais aimé faire encore une année de plus. J'ai pris un autre chemin et le club aussi, et je leur souhaite le meilleur, à commencer par une victoire dimanche.

Claude Puel, le manager des Verts, joue sa place en fonction du résultat du derby ?

Je pense que le club ne peut pas rester dans cette situation éternellement. Je pense qu'il faut faire des choix pour que la tendance s'inverse, après je ne suis pas à la place des présidents. Je connais le coach depuis longtemps, je sais qu'il donne le maximum pour faire en sorte que ça s'améliore, et j'espère que tout le monde va faire de même pour que ça se passe mieux dans les semaines à venir.