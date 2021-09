Assez d'attaques de soignants : des médecins Limougeauds signent une tribune dans le journal Le Monde

466 élus, directeurs d'hôpitaux et professeurs de médecine de toute la France publient une tribune dans le journal Le Monde ce lundi pour appeler "à un sursaut républicain face aux attaques contre les acteurs du monde hospitalier." Des attaques qui visent plus précisément les personnels participant à la campagne de vaccination contre le Covid-19, en outre-mer ou en métropole. Ces faits sont "intolérables et inquiétants" pour les signataires, parmi lesquels on trouve quatre Limougeauds.

Hélène Pauliat, la Présidente du conseil de surveillance du CHU de Limoges a notamment paraphé le texte qui évoque des "dégradations ou tentatives de violations de domicile, menaces de mort et (...) insultes." Des faits émanant d'une "minorité active" précise encore cette tribune, également signée par le Professeur Jean-Yves Salle et le Docteur Hugues Caly, respectivement Président et Vice-Président de la Commission Médical d'Etablissement du CHU de Limoges. Le Professeur Pierre-Yves Robert, doyen de santé de l’Université de Limoges, se joint également à cet appel visant "à faire cesser au plus vite ces agissements."