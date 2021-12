Coronavirus : Boire un café allongé, assis mais sur un mange-debout, impossible n'est pas nîmois !

"Incohérent", "ça fait longtemps qu'on marche sur la tête" ou encore "abracadabrant"... les clients des bars et brasseries à Nîmes disent ne rien comprendre à l'interdiction de servir des clients debout devant un mange-debout. Alors qu'assis sur une chaise haute ou sur un tabouret, ce sera possible.

Dès ce lundi 3 janvier, les responsables de bars, brasseries ou restaurants ne pourront plus servir de clients debout. Plus de consommation au comptoir, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté, et pas de service pour les clients debout devant une table haute, un mange-debout. Et les commentaires se déchaînent : "Incohérent - Ça fait longtemps qu'on marche sur la tête - Abracadabrant - Je trouve ça d'un absurdité la plus totale - Je ne comprends pas pourquoi ce monsieur debout à côté de moi ne peut pas boire un café quand moi qui suis assis [sur un tabouret], je peux. Je ne comprends pas."

Du côté des exploitants, c'est un peu la même chose. Mais c'est le règlement, donc ils appliqueront. C'est le cas de Florent Kuyten, le patron du Comptoir des Halles, juste devant les Halles de Nîmes : "Chez moi, sur ma terrasse, les gens prennent le café ou l'apéritif devant des tables hautes, certains assis et d'autres debout. Donc j'ai fait l'achat de tabourets pour asseoir le maximum de monde."

Alors, sur ce tabouret ou cette chaise haute, sera-t-il admis d'être assis-debout, ou d'avoir juste un bout de fesse sur un coin du tabouret ? Les clients du Comptoir des Halles en rigolaient jaune d'avance mais un homme résumait leurs pensées à tous en deux phrases : "On est en pleine élection présidentielle et là on est au maximum de ce qu'ils pouvaient faire, qui à mon avis est complètement incohérent. Y'aurait pas eu les présidentielles, on aurait été beaucoup plus impactés je pense... couvre-feu, les bars et restaurants n'auraient pas été ouverts.... mais faut garder cet électorat éventuel pour le mois de mai."