Assises de l'accessibilité : en fauteuil depuis 12 ans, François nous parle de l'accessibilité à Limoges

François est paraplégique et en fauteuil roulant suite à une mauvaise chute il y a 12 ans. Il habite rue de la Mauvendière à Limoges, entre la caserne des pompiers et la palais de justice. Pour lui, la problématique de l'accessibilité commence par le choix du logement. "J'ai beaucoup de commerces à moins de 50 mètres. Ensuite, il faut pouvoir entrer dans l'immeuble sans marche, facilement. Avoir un ascenseur suffisamment grand pour entrer en fauteuil roulant. Et avoir un appartement où les portes sont suffisamment larges pour circuler" explique ce membre de l'Association des Paralysés de France en Haute-Vienne.

Pour moi, ce n'est pas le Tourmalet mais presque

Même chose pour les trottoirs. Bien souvent, ils posent problème. "Il faut que les trottoirs soient un peu larges pour passer en fauteuil roulant. Et des trottoirs assez plats parce que de chaque côté des bateaux pour les véhicules, il y a des petites rampes qui montent. Ça ne parait pas comme ça mais c'est un peu fatiguant. Ça fait à peine un mètre mais pour moi, ce n'est pas le Tourmalet mais presque" image François, déjà essoufflé en remontant sa rue vers ses commerçants de proximité. Si beaucoup de trottoirs ne sont pas adaptés aux personnes en fauteuil roulant, il y a quelques contre exemples comme le boulevard Saint Cernin, refait il y a 3 ans souligne François.

Certaines rues sont parfaitement adaptées selon François, comme ici le boulevard Saint Cernin © Radio France - Jérôme Ostermann

Le problème des trottoirs est l'un des plus importants en terme d'accessibilité. Un problème aggravé par la présence de poubelles qui gênent parfois le passage. Dans ce cas là, il doit se débrouiller tout seul pour les pousser. François relève aussi un vrai manque de civisme y compris pour les non ou mal voyants. "Sur les trottoirs, on a des gens qui sont mal garés. C'est le plus fréquent. Il y a aussi les crottes de chien ou les tessons de bouteille. On peut crever les pneus du fauteuil. Et ce n'est pas comme changer un pneu de vélo !" explique-t-il, tout en montrant ses gants qu'il n'oublie jamais pour sortir. Question de sécurité et d'hygiène.

Il y a beaucoup de magasins où on ne peut pas accéder

Quand aux commerces, nombreux sont ceux qui ne sont pas accessibles dans le centre de Limoges selon François. "Typiquement, rue Ferrerie, rue du Clocher ou rue du Consulat. Dans le haut, il y a des marches. On ne peut pas rentrer. Les magasins les plus récents ont faits des aménagements. Mais il y a beaucoup de magasins où on ne peut pas accéder" regrette-il, bien conscient que ce n'est pas forcément du aux commerçants. La présence d'une cave ou d'un propriétaire obtus peuvent être un frein à des aménagements. Sachant que là aussi, François à des contre exemples comme la pharmacie de la Mauvendière :"je n'ai rien à faire. La porte s'ouvre quand j'arrive avec mon fauteuil. Et il n'y a pas de marche. Là, c'est aménagé au top niveau !"

Pour François, l'entrée de ce commerce est parfaitement adaptée au passage de fauteuils roulants © Radio France - Jérôme Ostermann

Concernant les bus, ils sont équipés à Limoges de rampes pour les fauteuils mais elles descendent parfois sur des trottoirs trop étroits ou des quais trop hauts et donc difficilement praticables pour les personnes en fauteuil roulant explique François. A ses yeux les choses sont plutôt bien faites dans le centre ville mais il y a des exceptions notables comme la place Winston Churchill où passent de nombreuses lignes. "C'est un gros arrêt mais qui n'est pas très bien aménagé. Quand on est en fauteuil roulant, c'est très compliqué d'accéder aux quais. La STCL et la Métropole en sont conscients. C'est prévu d'être repris. Vivement le nouveau plan" se réjouit François.