Assises de la santé mentale et de la psychiatrie : "la situation se dégrade depuis le début des années 2000"

Alors que les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie se terminent ce mardi, les professionnels du secteur attendent beaucoup d'Emmanuel Macron, qui devrait faire des annonces en clôture de cette série de rencontres en visioconférence.

Le constat est le même partout en France : la psychiatrie est en crise. Les spécialistes et professionnels de santé du secteur l'ont redit ce lundi et ce mardi, à l'occasion des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Le président Emmanuel Macron devrait faire des annonces, en clôture de cette série de rencontres en visioconférence. Et Éric Fakra espère qu'elles seront importantes. "La psychiatrie est dans une période de crise et l'ensemble des acteurs disent que la situation se dégrade depuis le début des années 2000", explique ce professeur du CHU de Saint-Étienne et chef de service en psychiatrie, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi matin.

Une situation "dramatique", avec une pénurie de médecins et d'infirmiers en psychiatrie

Selon lui, ces difficultés ont été particulièrement accentuées par la crise sanitaire récente. "Il y a trois difficultés majeures en psychiatrie, et la première est financière. Quand on regarde les dépenses qui sont consacrées à la psychiatrie, elles sont faibles. On n'est pas si en retard que ça par rapport aux autres pays européens, mais il y a une telle perte d'attractivité que je pense qu'il faut un investissement considérable dans la discipline. La situation est dramatique en ce moment, avec une pénurie de médecins et d'infirmiers. Certains services n'arrivent pas à tourner correctement et on a des files d'attentes et des temps de prise en charge qui s'allongent pour les patients, que ça soit en hospitalisation ou en ambulatoire", confie Éric Fakra, alors qu'on estime à plus de 30% le nombre de postes vacants dans le secteur.

Revaloriser la discipline et augmenter les moyens alloués au secteur

Il faut dire que depuis cinq ans, la psychiatrie ne fait plus vraiment rêver dans les facultés de médecine. "C'est l'une des dernières disciplines choisies parmi toutes les disciplines médicales, même derrière la médecine générale", explique le chef de service. "Je pense qu'il y a vraiment des contraintes liées au travail, beaucoup de travail administratif, beaucoup de garde d'astreinte et puis également une pression médico-légale par rapport à ces patients qui souffrent de troubles psychiatriques. C'est pour cela qu'il faut revaloriser cette discipline et trouver des moyens d'attractivité et de partage des tâches."

D'après le chef de service en psychiatrie au CHU de Saint-Étienne, une augmentation des moyens alloués au secteur permettrait également de développer les actions de prévention. "Il y a un retard diagnostique de dix ans, et le parcours n'est pas simple pour les patients qui souffrent de difficultés psychiques. Au début, c'est un peu le parcours du combattant pour arriver à trouver un service de psychiatrie, un psychiatre ou un psychologue qui vous prennent en charge."