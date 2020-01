Assises de la sécurité à Châteauroux : "C'est important de savoir s'il y aura une suite à ces débats"

Châteauroux, France

Ils sont une soixantaine à remplir les chaises de la salle municipale de Châteauroux, ce jeudi soir, pour les premières - et uniques - assises de la sécurité intérieure de l'Indre. On s'attendait à voir beaucoup d'anonymes, au final la plupart des participants sont des experts, venus poser des questions spécifiques à leur domaine.

"Normalement, il y a huit gendarmes dans ma commune, là ils ne sont que quatre"

On croise par exemple Bruno Chartier, le maire de Saint-Gaultier près du Blanc. "Dans ma commune, normalement il y a huit gendarmes. Là, ils ne sont que quatre. On nous dit qu'on perd des habitants, mais on perd aussi des gendarmes." Ce soir, justement, beaucoup de questions tournent autour du manque : manque d'effectifs, manque de moyens, manque de temps chez les forces de l'ordre... "Et derrière, il y a des victimes", déclare un participant au micro. Le micro passe dans les mains d'un gendarme : "Effectivement, nous, police, gendarmes ou pompiers, on ne peut pas tout faire. Et on le regrette", répond-il.

Dans le public, on croise également des entrepreneurs, des travailleurs sociaux, des associations, et plusieurs agriculteurs. Le responsable de la FDSEA interpelle notamment sur la question des incendies à Lignac, qui ont ravagé 450 hectares de terres agricoles : "Comment adapter les moyens des pompiers, sur un événement de ce type qui n'arrive qu'une fois tous les dix ans ?"

Béatrice Mérigot, quant à elle, travaille à l'école d'ingénieurs de Châteauroux. Venue par curiosité, elle veut aussi en savoir plus sur la sécurité dans l'accueil du public : "On a des jeunes sous notre responsabilité. Je n'ai pas du tout l'impression qu'à Châteauroux, il y ait des risques particuliers, mais quand on regarde par exemple le terrorisme, on voit bien que ça peut arriver dans n'importe quelle ville. Il y a aussi le risque écologique, les glissements de terrain ou les inondations par exemple."

"On pose des questions mais on ne voit jamais revenir de réponses"

Mais quels échos ces discussions auront-elles ? "Je pense que c'est important de connaître les axes qui seront donnés à ce genre de réunion, et s'il y aura une suite", juge Christophe, ancien directeur général de services dans une mairie francilienne, aujourd'hui retraité.

"Une consultation comme celle-ci, j'y ai déjà participé lors des assises de la mobilité", explique Éric Domenge-Abeau, du collectif Château'roule à bicyclette, venu défendre la sécurité des cyclistes. "Mais comme avec le grand débat, le problème, c'est qu'on pose des questions et on ne voit jamais revenir de réponses. Donc c'est un peu démoralisant." En tout cas, les deux "scribes" de la préfecture prennent scrupuleusement en note, et à la main, l'ensemble des débats. La préfecture a jusqu'au 27 janvier pour les transmettre au ministère de l'Intérieur. Les remontées de chaque département devraient servir à l'élaboration d'un nouveau "livre blanc" de la sécurité intérieure, le dernier datant de 2011.