Assises de lutte contre les violences sexistes à Nantes : des élus signent un manifeste

"En France, on meurt encore d'être une femme." Ainsi commence le manifeste, signé par 26 élus locaux de tous bords politiques. Chaque année, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, près de 100.000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol. 12 % d’entre elles portent plainte et seulement 1 % des auteurs de viols sont condamnés. En 2021, en France, 122 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon.

ⓘ Publicité

Ces élus rappellent qu'en 2017 Emmanuel Macron s'est engagé à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat et qu'il a réitéré ce souhait lors de sa réélection en 2022. Ils exigent que ces engagements "se concrétisent enfin" face à une situation "qui n'a que trop duré". "Il est urgent que l'Etat soit enfin au rendez-vous de cette demande", a insisté Johanna Rolland ce vendredi aux assises nationales de lutte contre les violences sexistes.

Les collectivités locales demandent à l'Etat un budget annuel d’1 milliard d'euros (montant estimé par le Haut Conseil à l’Égalité et la Fondation des Femmes en 2018). Ce milliard permettrait notamment de financer des places d'hébergement d'urgence et des logements transitoires pour les femmes victimes de violences et de mettre en place des tribunaux et des brigades spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les collectivités demandent également à l'Etat de faire strictement respecter la loi du 24 août 2021 et ses dispositions sur l’éducation à la vie affective et sexuelle, qui prévoit trois séances annuelles adaptées à chaque tranche d’âge, de l’école primaire au secondaire. Elles s'engagent quant à elles à désigner un ou une élue délégué à la lutte contre les violences sexistes, à former leurs agents à la prévention et à la lutte contre ces violences et à proposer, à l'échelle de leur territoire, un service dédié à l'accompagnement des femmes victimes.

Parmi les 26 signataires du manifeste, on retrouve la maire de Nantes Johanna Rolland, le maire de Saint-Nazaire David Samzun, la maire de Paris, Anne Hidalgo, le maire de Lyon, Grégory Doucet, le maire de Marseille, Benoît Payan, encore le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Les premières assises nationales de lutte contre les violences sexistes, dont le slogan est "ouvrons la voix" , réussissent environ 2.500 participants à Nantes jusqu'à samedi.