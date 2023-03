Dérives sectaires : "Tout le monde a besoin d'amour, d'attention", dit une ancienne victime en Haute-Savoie

À l'occasion des premières assises contre les dérives sectaires , voici le témoignage d'Amoreena Winkler qui a réussi à quitter l'emprise sectaire à l'âge de 17 ans. Le récit de son expérience a été repris par la Miviludes (Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires).

ⓘ Publicité

France Bleu Pays de Savoie - Vous avez grandi dans cette secte qualifiée de pédophile, proxénète et apocalyptique, jusqu'à l'âge de 17 ans. Vous viviez dans une grande maison avec la communauté. Ça ressemblait à quoi votre quotidien ?

Amoreena Winkler - C'était des lieux de culte avec plein de gens, des familles avec beaucoup d'enfants. Le gourou avait instauré les règles pour que tout le monde puisse pratiquer la pédophilie. C'était même monstrueux : sur le rejeton de sa compagne et sur d'autres enfants. Lui, avec ses manuels, il expliquait que c'était une manière révolutionnaire de pratiquer et de donner de l'amour. Il disait que tous les enfants étaient élevés pour mourir de la fin des temps. On n'était pas censé arriver à l'âge adulte, donc on était conditionnés.

Comment êtes-vous parvenu à en sortir, à couper le cordon avec le clan ?

C'est un processus qui a duré longtemps, à partir de l'âge de sept ans. J'ai eu comme une prise de conscience. Mais à cet âge, sans relation avec l'extérieur, on ne peut pas courir et s'échapper, physiquement comme psychiquement. Il a fallu que je grappille des informations et que je me prépare.

À 17 ans, une assistante sociale au lycée vous permet d'en sortir. Comment ça s'est passé ?

C'est moi qui l'ai sollicitée, qui ai fait des démarches pour dire que ça n'allait plus. Et puis, surtout, pour marquer le coup. Parce que je suis l'aînée d'une grande fratrie. Je voulais des mesures des autorités sur tout le reste de ma famille pour montrer à mes frères et sœurs qu'il y avait une issue, un choix.

Vous avez été la première enfant à témoigner en France. Depuis, vous avez voulu être un peu leur porte-parole. Vous avez écrit deux livres notamment pour raconter votre vie au sein des "Enfants de Dieu". Aujourd'hui, quel sens vous donnez à tout ça ?

Ce que j'ai fait, c'était d'utilité publique. Ça n'existait pas, en France, le témoignage du point de vue de l'enfant, d'une enfant née dans une secte. Le premier livre "Purulence" parle de l'enfance. Le second "Fille de chair" parle de l'adolescence. Il fallait que ce témoignage existe. Il a été cité par la Miviludes [NDLR : Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires]. J'ai écrit ça avant #Metoo, avant #Metooinceste, c'était vraiment pour permettre d'ouvrir les yeux sur une culture pédophile, une certaine permissivité. C'est encore ambivalent cette question.

À partir d'aujourd'hui se tiennent les premières assises nationales contre les dérives sectaires à Paris, c'est important ?

C'est important qu'il y ait ce genre d'événement. Après, quand on voit le budget exsangue de la Miviludes par exemple, je ne sais pas ce qui va sortir de ces assises. Tant mieux qu'elles existent. Il y a plein de nuances quand on parle de dérives sectaires. Aujourd'hui on est beaucoup sur la diététique, le jeûne alimentaire, le bien-être, la guérison. Aux États-Unis on a vu aussi les QAnonistes qui ont poussé loin jusqu'à la prise du Capitole. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la perte de sens de la réalité, le fait qu'on accorde plus de pouvoir à de l'opinion personnelle qu'à des faits biologiques, physiques, ça, c'est effrayant, c'est inquiétant et c'est la porte ouverte au sexe.

Parce que vous aviez été formée par votre communauté pour aller prêcher la bonne parole dans la rue notamment. Qu'est ce que vous faisiez pour séduire les gens, des personnes souvent fragilisées d'ailleurs ?

Vous savez, tout le monde a besoin d'amour, d'attention. Il suffit de rentrer dans le besoin de la personne. Donc, avec des techniques appelées le love boarding, avec le regard, avec l'attention. Une posture qui fait qu'on valorise la personne en face. Et elle se sent tellement bien qu'elle en veut encore. C'est addictif.

Vous dites que vous avez été "dressée pour mourir en martyr pour la foi". Comment est ce que vous allez aujourd'hui ?

Aujourd'hui déjà, j'estime que j'ai de la chance d'être arrivée à l'âge adulte. En tant que petite fille, j'ai grandi sans pouvoir me projeter, donc c'est déjà pour moi miraculeux d'être là aujourd'hui. Je suis vivante, en bonne santé. Donc de mon côté, c'est une victoire.

À lire aussi Dérives sectaires : les saisines de la Miviludes atteignent un nouveau record, selon un rapport