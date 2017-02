Assises du Tourisme de Bourgogne Franche-Comté : "On veut devenir la première destination d'oenotourisme de France"

Les Assises du Tourisme ouvrent aujourd'hui à Dole. Plusieurs tables rondes sur les projets de la Région pour faire venir plus de touristes chez nous. Et l'une des envies de la région : que la Bourgogne Franche Comté devienne la première destination touristique d'oenotourisme en France.

Patrick Ayache était l'invité de la rédaction ce jeudi matin. Et le vice-président à la région en charge du tourisme est confiant. Malgré les attentats, la France reste l'une des destinations privilégiées par les touristes étrangers : "Le vrai marché touristique vient de la Russie, le Brésil, l'Inde et la Chine. Ce sont des pays en plein développement avec une classe moyenne qui s'enrichie. Pour exemple, l'année dernière, il y a eu 1 millions 600 000 touristes chinois en France. On se doit de réussir à capter ces afflux de masse."

Pour l'heure, Patrick Ayache est conscient des difficultés à accueillir ces nouveaux touristes. Les infrastructures comme les camps de vacances, les hôtels et autres hébergements ne sont pas assez nombreux dans la Région et il faudra faire de gros investissements selon lui.

Des nouveaux projets autour de la gastronomie

Et il faudra aussi proposer des nouveautés, comme des parcours d'oenotourisme. Il s'agit d'allier la gastronomie locale, les vins régionaux, bourguignons comme jurassiens mais aussi transporter les touristes sur les canaux, fleuves et rivières. Là encore, beaucoup de budget dégagé pour essayer de mettre au norme l'ensemble des voies navigables. "Il faudra penser à transformer peut-être certaines écluses, trouver des chambres d'hôtes, faire participer les vignerons pour qu'ils ouvrent plus facilement leurs caves" explique Patrick Ayache. Et ce n'est pas le seul projet en vue.

"L'oenotourisme doit être une priorité dans les prochaines années" Patrick Ayache Partager le son sur : Copier

Devenir aussi la première destination française en matière d'itinérance

Les gorges du Doubs © Maxppp - Maxppp

En plus de l'oenotourisme, Patrick Ayache veut mettre l'accent sur les grands sentiers qui suivent les canaux de navigation. "Nous avons Saint Jacques de Compostelle mais aussi beaucoup de grandes traversées comme celles du Jura, les chemins de la contrebande franco-suisse et le GR 5, des Vosges au Jura. Il est important de mettre en valeur notre patrimoine."

Autour des canaux, de grands sentiers touristiques Partager le son sur : Copier

D'autres sujets seront abordés aujourd'hui aux Assises du Tourisme de Dole.