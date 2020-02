Assistance sexuelle des handicapés : il faut arrêter l'hypocrisie, estime APF France Handicap 21

Une grande conférence sur le handicap a donc lieu ce mardi à l'Elysée, l'occasion peut-être de relancer le débat sur l'assistance sexuelle aux handicapés, un sujet qui reste particulièrement tabou.

L'assistance sexuelle des handicapés, réalité en Europe, tabou en France

"C'est peut-être culturel", réagit Dominique Paris sur France Bleu. "Par rapport à notre éducation chrétienne, on voit déjà que ce sont des sujets qui ne sont pas faciles. La sexualité des personnes handicapées est un sujet encore un peu plus difficile à aborder."

Et pourtant. Que l'on accepte ou non de la regarder en face, la réalité est bien là. Même handicapés, les gens ont une sexualité, ou en tout cas en rêvent. Car bien souvent elle est inexistante. "C'est quelques chose d'essentiel pour le bien-être des personnes handicapées, de tous âges.", confirme Dominique Paris.

Une forme d'hypocrisie que regrette notre invité, surtout quand on parle de réseau de prostitution. Car oui, il le confirme : "l’interdiction et la prohibition peuvent conduire à l'usage de la prostitution ! Malheureusement ce sont des situations qui peuvent arriver, et ce serait mieux qu'on agisse pour ces personnes lourdement handicapées, qui ont des troubles moteurs."

"On aide une personne qui n'a pas la capacité d'accès à son propre corps."

L'assistance sexuelle existe déjà chez nos voisins en Belgique, ou aux Pays-Bas. Mais qui est l'assistant sexuel ? "C'est une personne qui va apporter une aide physique pour arriver à un acte. Ça peut aussi être juste du toucher, ce sont des choses qui s'établissent avant, c'est un professionnel ! C'est un soin supplémentaire, un acte essentiel. On aide une personne qui n'a pas la capacité physique d'accès à son propre corps. On l'aide pour avoir une forme de plaisir affectif ou sexuel, selon son désir."

En tout cas, l'APF France handicap 21 n'a pas attendu les propositions du gouvernement, en lançant des cafés vie affective, vie sexuelle. Dominique Paris explique : "on demande chaque année lors de notre assemblée départementale quel sujets ils voudraient voir aborder, et c'est ce qui était ressorti. Et on s'est vite rendu compte qu'au-delà de l'assistance sexuelle, c’était un besoin de vie affective normal, comme tout le monde, une histoire d'amour. Donc on est partis sur des travaux pour améliorer l'estime de soi".