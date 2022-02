A Isle, un atelier apprend aux jeunes des quartiers populaires limougeauds à réparer leurs vélos

Quand Mahamoudou évoque son vélo, il a un sourire en coin. " Je me suis inspiré des motos que je kiffe. Guidon doré et argenté... Il est magnifique." Comme ce garçon de 18 ans, de nombreux jeunes du quartier Val de L'Aurence ont été apâtés par les activités proposées par l'association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, ASLEA. En mai 2021, cette association dirigée par des éducateurs spécialisés a ouvert un atelier à Isle, afin d'y accueillir les jeunes des quartiers prioritaires de Limoges.

Un échange de bons procédés

Le principe, proposer un apprentissage manuel contre un service rendu à l'association. Après avoir appris à réparer leurs vélos, les jeunes doivent donner un coup de main à l'atelier : rénovation d'une terrasse, peinture et bricolage en tout genre. Pour Sylvain, éducateur de prévention spécialisé à l'ALSEA, cet espace renforce la boîte à outil de l'éducateur.

" L'atelier a connu un succès quasi-immédiat. Il faut dire, ça faisait longtemps que nous montions ce projets. Le vélo c'est une vraie porte ouverte au développement d'autres capacités. En venant faire ces répérations, les jeunes ont un objectif précis, on leur fait confiance, ça valorise leur estime d'eux-même, et ça favorise le dialogue." Un dialogue, qui peut aboutir à la découverte d'une orientation professionnelle, ajoute l'éducateur.

On se connaissait du quartier mais on ne se parlait pas.

Au-delà de ces apprentissages, les jeunes nouent aussi des amitiés. Un point important pour Assalah Elriyan Mohamed, qui fêtera ses 21 ans le mois prochains. "On se connaissait du quartier, mais on ne se parlait pas. Depuis que je suis à cet atelier j'ai créé des liens, on a une bonne ambiance, et un esprit de solidarité. "

Pérénniser le projet

Nicolas Lasson l'un des dirigeants de l'association espère bien faire perdurer le projet. "Maintenant que la vague d'euphorie est passée, il faut qu'on pérénise

Parmi les pistes de développement, l'association veut notamment mettre en place des ateliers de prévention à la sécurité routière mais aussi élargir son public en s'adressant aux adultes.