Association Marie & Mathias : "quoi de mieux que d’aider la jeunesse"

Grâce à la recette de la soirée organisée par l’association Marie & Mathias au TCRM Blida à Metz, un an après les attentats de Paris, une bourse sera remise ce vendredi à un artiste aux Trinitaires. Marie et Mathias sont morts au Bataclan le 13 novembre 2015.

Une bourse sera remise ce vendredi par l’association Marie & Mathias à un musicien aux Trinitaires à Metz. C’est une soirée sur invitation organisée par les parents de ce couple de Mosellans assassinés au Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

L’argent de cette bourse provient de la soirée au TCRM Blida qui avait réuni quelques 800 personnes en novembre dernier, un an après les attentats. "On marche sur leur voie. Nos enfants étaient extrêmement positifs et solidaires et quoi de mieux que d’aider la jeunesse" raconte le père de Marie, Maurice Lausch.

Nos enfants étaient ouverts sur le monde - Maurice Lausch

D’autres projets vont suivre : "on voudrait aider de jeunes créateurs, des étudiants dans leur parcours en Europe et dans le monde. Nos enfants étaient européens, leurs n'étaient pas cantonnées aux frontières de la région, ils étaient ouverts au monde entier. Et puis nous allons continuer à organiser des évènements autour du vide-dressing et du BMX, les passions de Marie et Mathias, et un nouveau concert en novembre".

Maurice Lausch conclue : "ce sont les jeunes qui nous portent et nous donnent une raison d’être et une raison de vivre. Ils ont une approche tout à fait positive de la vie".